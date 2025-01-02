رغم قساوته.. إليك محاسن الهواء البارد في الشتاء

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أكدت الدراسات الحديثة أن البقاء في الهواء الطلق يُعزِّز والجسدية، حتى في الطقس البارد.فقد أظهرت الأبحاث أن الطبيعة تُخفِّض مستويات التوتر، وتُحسِّن المزاج، وتُعزِّز التركيز، كما أن الهواء البارد، رغم قسوته أحياناً، إلا أنه يوفِّر تجربة فريدة من السلام والتجدد.إذاً، الشتاء فرصة للاستمتاع بالطبيعة بأسلوب مختلف، من هنا يشير الخبراء إلى أنه بمجرد اتباع الإرشادات الصحيحة، يمكن أن تكون الطبيعة مصدراً للهدوء والصحة طوال العام.