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صحة

لمواجهة جفاف الشتاء.. إليكم أفضل الطرق للحفاظ على صحة الجلد

Lebanon 24
02-01-2025 | 14:44
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يعاني بعض الأشخاص من أعراض الحساسية، احمرار الجلد، وجفاف البشرة خلال فصل الشتاء. فما هي أبسط الطرق للحفاظ على صحة الجلد والبشرة في الأيام الباردة؟

الطبيبة وأخصائية أمراض الجلد الروسية روزا بيلخارويفا، قالت:"العناية بالجلد من أهم الأمور التي تحافظ على الصحة بشكل عام، فالجلد يحمي أجسامنا من البكتيريا والفيروسات وأشعة الشمس ما فوق البنفسجية، ومن الأمور المهمة للحفاظ على صحة البشرة والجلد في فصل الشتاء هو عدم تعريضهما للبرد المباشر والرياح الباردة، يجب تغطية الوجه قد الإمكان عند الخروج من المنزل، واستعمال مرطب الشفاه الذي يحتوي على الفازلين، وعند العودة إلى المنزل يجب تجنب غسل الوجه واليدين بماء ساخن أو بارد جدا".
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أضافت:"من الأمور المهمة لصحة الجلد والبشرة في فصل الشتاء التقليل قدر الإمكان من استخدام منتجات العناية بالبشرة والتي يمكن أن تسبب تهيجات في الجلد مثل الرتينوئيدات وأحماض التقشير وفيتامين C".

تابعت بيلخارويفا: "كما يجب ترطيب البشرة بشكل متكرر واختيار مستحضرات ترطيب تحوي تحتوي على السيراميد وحمض الهيالورونيك والفازلين".

وأشارت إلى ضرورة حماية الجلد من الأشعة ما فوق البنفسجة باستخدام واقيات الشمس وخصوصا في الأماكن التي تتساقط فيها الثلوج بغزارة، فأشعة الشمس تنعكس على الثلج وتسبب ضررا للجلد والبشرة".

وللحفاظ على صحة الجلد والبشرة في فصل الشتاء ينصح الأطباء أيضا بتناول الغذاء المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات والبقوليات، وكذلك الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 وفيتامين A وفيتامين D، والحرص على شرب كميات كافية من المياه.  (روسيا اليوم) 
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