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صحة

برودة القدمين.. علامة تحذيرية لأمراض خطيرة؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:00
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يعاني بعض الأشخاص من شعور مستمر بالبرودة في القدمين حتى في الأماكن الدافئة، فما هو السبب وراء هذه الحالة؟

في هذا السياق، أوضحت الطبيبة الروسية وأخصائية أمراض الغدد الصماء ناتاليا كوفاليفا:"هناك العديد من العوامل التي تسبب برودة الأطراف عند الأشخاص الأصحاء، ولكن كقاعدة عامة هذه العوامل مؤقتة ويمكن التعامل معها بسهولة، قد نشعر ببرودة القدمين والأطراف عند التواجد في مكان بارد، وقد يكون سبب برودة القدمين هو ارتداء الأحذية الضيقة التي تعيق حركة الدم الطبيعية في القدم، ويمكن أن يؤثر التوتر والقلق على تدفق حركة الدم في الجسم، ما يتسبب ببرودة الأطراف".
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أضافت:"نقص بعض العناصر والفيتامينات المهمة في الجسم قد يتسبب بظهور أعراض برودة الأطراف، فنقص فيتامين B12 على سبيل المثال يؤثر سلبا على الجملة العصبية وعلى الدورة الدموية".

وأشارت الطبيبة إلى أن "برودة القدمين قد تكون عرضا لمرض تصلّب الشرايين والأوعية الدموية في الأطراف السفلية من الجسم، وفي هذه الحالة يشعر المريض أيضا بألم في القدمين وخصوصا عند المشي، كما قد يشعر بخدر ووخز في القدمين، ويتغير لون الجلد على الأقدام، كما قد يعاني المصابون بهذا المرض من بطء في شفاء الجروح على القدمين".

بالاضافة إلى ذلك، قد تحدث برودة القدمين تتيجة الإصابة بفقر الدم وعدم قدرة خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين على إيصال الأوكسيجين إلى خلايا الأطراف، كما قد تكون برودة القدمين أحد أعراض الإصابة بمرض السكري، كما أن الأمراض العصبية والتوتر لها تأثيرات سلبية على الصحة وتسبب أعراضا منها برودة الأطراف في الجسم.
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