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صحة

عادات يفعلها الجميع وقد تدل على بداية الخرف.. انتبهوا منها!

Lebanon 24
04-01-2025 | 00:19
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لا شك في أن مرض "الزهايمر" الشائع يعد واحداً من أخطر الأمراض التي تواجه عصرنا الحالي، ولهذا فإن الدراسات مهتمة بملاحقته بكل الطرق.
عن هذا حث خبراء الخرف على ضرورة الانتباه لبعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر في اليدين، مؤكدين أنها قد تكون مؤشراً على المراحل المتقدمة من الخرف، وذلك وفقًا لجمعية الزهايمر.
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وأضافت الدراسة أن هذه الأعراض تشير إلى حاجة الأشخاص المصابين بالخرف إلى دعم إضافي.

وتابعت أن من الأعراض التي قد تظهر في اليدين، هناك الفرك المستمر لليدين قد يشير إلى شعور بعدم الراحة، وهو سلوك شائع بين مرضى الخرف، وقد يصاحبه سلوكيات أخرى مثل سحب الملابس أو التململ المستمر.

كما أوضحت الجمعية أن الأشخاص في المراحل المتقدمة من الخرف قد يصبحون مضطربين، وقد يظهرون تحركات مفرطة مثل المشي ذهابًا وإيابًا أو فرك أيديهم باستمرار.
وفي بعض الحالات، قد يلمسون أنفسهم بشكل غير لائق في الأماكن العامة، وهو ما قد يكون ناتجًا عن الألم أو الانزعاج.

إلى ذلك، قدمت الجمعية بعض النصائح لتخفيف هذه الأعراض، مثل تشجيع المرضى على ممارسة التمارين أو الأنشطة المرتبطة بهواياتهم.

ملايين الأشخاص حول العالم
يشار إلى أن الخرف يعد من المتلازمات التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويصيب بشكل رئيسي الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا. وغالبًا ما يتم الخلط بين أعراضه المبكرة وأعراض الشيخوخة الطبيعية.

بينما يعرف الكثيرون أعراض الخرف الشائعة مثل فقدان الذاكرة وصعوبة متابعة المحادثات، قد تُتجاهل علامات أخرى أقل شهرة. وحذرت جمعية من أن التغيرات السلوكية قد تكون أحد أبرز المؤشرات على الخرف في مراحله المتقدمة، حيث يظهر سلوك غير طبيعي قد يكون من الصعب تفسيره.
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