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صحة

أطعمة تسبّب التهاب الزائدة الدودية.. ما هي؟

Lebanon 24
04-01-2025 | 14:00
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الزائدة الدودية عبارة عن كيس رفيع متّصل بجزء من الأمعاء الغليظة، على الجانب الأيمن من البطن.
 
 
ويمكن أن يحدث التهاب الزائدة الدودية بسبب عدوى أو انسداد في الزائدة الدودية. أما السبب الدقيق فهو ما زال مجهولًا إلى الآن، بحسب موقع healthdirect الاسترالي، لكن يُعتقد أنه ناتج عن التصاق الطعام أو البراز في الزائدة الدودية، ما يؤدي إلى انسدادها، ثم التهابها، ثم إصابتها بالعدوى.
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ما هي أعراض التهاب الزائدة الدودية؟
 
الألم من الأعراض الأكثر شيوعاً لالتهاب الزائدة الدودية، وغالبًا ما يبدأ بالقرب من السّرة، قد يأتي ويختفي لفترة من الوقت. ثم ينتقل الألم عادةً إلى أسفل الجانب الأيمن السفلي من البطن ويصبح أكثر شدة وأكثر ثباتًا، وقد يشعر الشخص بالألم عند المشي أو السعال.
 
أما الأعراض الشائعة الأخرى لالتهاب الزائدة الدودية هي:

- ارتفاع الحرارة
- ألم في البطن، خصوصًا في الجانب الأيمن السفلي
- الغثيان أو التقيؤ
- فقدان الشهية
- الإسهال أو الإمساك
 
وقد تكون أعراض التهاب الزائدة الدودية أخف لدى الأطفال الصغار، خصوصاً إذا لم يتمكنوا من تحديد مكان الألم، وبخلاف التهاب المعدة والأمعاء، عادة ما يكون القيء أو الإسهال خفيفين مع التهاب الزائدة الدودية.

ويشير موقع medlineplus إلى أنّ سبب التهاب الزائدة الدودية لا يكون دوماً واضحًا. فمن الممكن أن تلتهب الزائدة الدودية أو تصاب بالعدوى إذا كان هناك ما يسد الفتحة التي تتصل بالأمعاء.
 
 
وإذا لم يتم علاج التهاب الزائدة الدودية على الفور، قد تنفجر وتنشر البكتيريا في البطن، ويمكن أن يسبب انفجار الزائدة الدودية أيضًا عدوى مليئة بالقيح تسمى الخراج.

وعادةً ما يسبب التهاب الزائدة الدودية ألمًا في البطن في الجانب الأيمن، في حين قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض مختلفة لأن الزائدة الدودية لا تكون في مكانها المعتاد. 

هل من أكلات تسبب التهاب الزائدة الدودية؟
 
يشير الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا، إلى النتائج الطبية حول دراسة العلاقة بين بذور الفاكهة وبقايا النباتات والتهاب الزائدة الدودية، لافتًا إلى أنه في خلال الأبحاث والدراسات التي أجريت بهذا الهدف، عُثِر على بذور الفاكهة في حالة واحدة، مع وجود صديد في تجويف الزائدة الدودية، وبقايا نبات غير مهضومة في 7 حالات.
 
 
وقد تم تحديد وجود التهاب الزائدة الدودية في حالتين من بقايا النبات، في حين وجود انسداد وتضخم لمفاوي في تجويف الزائدة الدودية في 5 حالات. 

وتؤكد نتيجة وخاتمة الدراسة أن نسبة التهاب الزائدة الدودية الحاد الناجم عن النباتات تكون ضئيلة بين جميع مرضى الزائدة الدودية، لكن تجنب تناول بذور الفاكهة غير المهضومة، ومضغ النباتات جيدًا قد يساعد على الوقاية من التهاب الزائدة الدودية. (CNN)

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