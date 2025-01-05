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صحة
احذروا.. مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في دولة عربية ويستهدف الرجال فقط!
Lebanon 24
05-01-2025
|
00:42
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أثارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، موجة من القلق بين المواطنين في مصر بعد تداول أنباء عن ظهور فيروس جديد وخطير. ولكن، نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد ظهور أي فيروس جديد.
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وأشار تاج الدين إلى أن المعلومات التي تم تداولها كانت غير دقيقة، موضحًا أن ما تم رصده هو حالة نادرة لمرض مناعي، وليس فيروسًا جديدًا كما تم الإبلاغ عنه.
وقال تاج الدين إن الحالة التي تم اكتشافها تتعلق بمرض مناعي نادر يحدث نتيجة خلل جيني في نخاع العظام، ويُورث عبر كروموسوم إكس، ما يجعل المرض أكثر شيوعًا بين الرجال. وأضاف أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض الأمراض المناعية الأخرى مثل الروماتويد، إذ تظهر على المريض مشاكل في الدم أو الجلد.
وأشار إلى أن تشخيص المرض يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية المتخصصة، حيث يمكن تحديد الحالة بدقة.
وأوضح تاج الدين أن من أخطر جوانب هذا المرض، هو أن بعض الحالات قد تتطلب زرع نخاع العظام، وهي عملية طبية معقدة. ومع ذلك، طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد نادرًا جدًا على مستوى العالم، مما يعني أن فرص انتشاره في مصر منخفضة للغاية.
وأكد أن مراكز الأبحاث في مصر والجامعات تواصل توثيق مثل هذه الحالات في مجلات علمية متخصصة، لضمان متابعة دقيقة لها. (سبوتنيك)
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