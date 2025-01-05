Advertisement

صحة

احذروا.. مرض مناعي نادر يظهر لأول مرة في دولة عربية ويستهدف الرجال فقط!

Lebanon 24
05-01-2025 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1301434-638716601813171891.jpeg
Doc-P-1301434-638716601813171891.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، موجة من القلق بين المواطنين في مصر بعد تداول أنباء عن ظهور فيروس جديد وخطير. ولكن، نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن البلاد لم تشهد ظهور أي فيروس جديد.
Advertisement

وأشار تاج الدين إلى أن المعلومات التي تم تداولها كانت غير دقيقة، موضحًا أن ما تم رصده هو حالة نادرة لمرض مناعي، وليس فيروسًا جديدًا كما تم الإبلاغ عنه.

وقال تاج الدين إن الحالة التي تم اكتشافها تتعلق بمرض مناعي نادر يحدث نتيجة خلل جيني في نخاع العظام، ويُورث عبر كروموسوم إكس، ما يجعل المرض أكثر شيوعًا بين الرجال. وأضاف أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض الأمراض المناعية الأخرى مثل الروماتويد، إذ تظهر على المريض مشاكل في الدم أو الجلد.

وأشار إلى أن تشخيص المرض يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية المتخصصة، حيث يمكن تحديد الحالة بدقة.

وأوضح تاج الدين أن من أخطر جوانب هذا المرض، هو أن بعض الحالات قد تتطلب زرع نخاع العظام، وهي عملية طبية معقدة. ومع ذلك، طمأن المواطنين بأن هذا المرض يُعد نادرًا جدًا على مستوى العالم، مما يعني أن فرص انتشاره في مصر منخفضة للغاية.

وأكد أن مراكز الأبحاث في مصر والجامعات تواصل توثيق مثل هذه الحالات في مجلات علمية متخصصة، لضمان متابعة دقيقة لها. (سبوتنيك)

صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:30 | 2025-01-05
23:00 | 2025-01-04
16:00 | 2025-01-04
14:00 | 2025-01-04
09:00 | 2025-01-04
07:31 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24