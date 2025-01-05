تحذير عن "علاج الشعر" في الصالونات.. ماذا فيه؟

أصدرت السلطات الصحية الأميركية، تحذيراً جديداً مثيراً للقلق بشأن الفورمالديهايد، وهي مادة كيميائية موجودة في منتجات فرد الشعر، وكثير من الصناعات، من المنسوجات إلى البناء.

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ويأتي هذا بعد مراجعة طال انتظارها بشأن سلامة المادة الكيميائية، وفق "دايلي ميل".

وحذر المسؤولون من أن المادة التي توجد في كل مكان تقريباً، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ولطالما كان الخبراء قلقين بشأن وجود هذه المادة في علاجات فرد الشعر الكيميائية أو استرخائه.

ومواد الفورمالديهايد أو الفورمالين أو الميثيلين جليكول، تعمل على استرخاء تجعيدات الشعر عن طريق التفاعل مع الكيراتين، وهو البروتين الذي يساعد في تكوين الشعر، وعندما يتم تطبيق الحرارة على الشعر في نهاية العلاج ، من مجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر، يتم انبعاث غاز الفورمالديهايد في الهواء.





عواقب مخيفة

ويتم استنشاق هذا الغاز عديم اللون، مما يسبب في أفضل الأحوال تهيج العين والجهاز التنفسي، وفي أسوأ الأحوال زيادة خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة على المدى الطويل.

وتزداد هذه المخاطر إذا كانت منطقة مثل الصالون أو الحمام أو غرفة النوم سيئة التهوية.

وذكر التحذير الجديد الذي أصدرته وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن استنشاق الفورمالديهايد لفترات أطول من الممكن أن يقلل من وظائف الرئة، ويزيد من حالات الربو والحساسية والسرطان.

وفي حين لم تذكر وكالة حماية البيئة منتجات الشعر على وجه التحديد، فقد اعترفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) سابقاً بالرابط بين منتجات فرد الشعر والتعرض للفورمالديهايد.

ووثق تقرير وكالة حماية البيئة التعرضات البيئية المحتملة الأخرى للفورمالديهايد بما في ذلك رغوة الفراش والأثاث والألعاب.

ويمكن أن يتسرب الغاز من هذه الأشياء بمرور الوقت، مما يعرض الأشخاص لمخاطر المواد الكيميائية، كما أقروا بالمخاطر التي يتعرض لها العمال، الذين قد يستخدمون منتجات تحتوي على المادة الكيميائية، دون معدات الحماية الشخصية المناسبة. (24)