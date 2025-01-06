7 طرق للوقاية من "فيروس الالتهاب الرئوي البشري".. تعرف عليها

ينصح الأطباء المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض بالراحة والإكثار من شرب السوائل، مع إمكانية استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الحمى والألم.

وفي الحالات الشديدة من العدوى، التي قد تتطلب العلاج في المستشفى، يمكن تقديم الرعاية الداعمة مثل الأكسجين.

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وتتراوح فترة الحضانة لذلك الفيروس بين 3 إلى 6 أيام، وقد يختلف متوسط مدة المرض حسب شدته، حيث مازالت تُجرى دراسات لفهم طبيعة انتقال الفيروس وطرق العدوى.يذكر أن طرق الوقاية من "فيروس الالتهاب الرئوي البشري" HMPV هي نفسها المطبقة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، ومنها:1- غسل اليدين بالماء والصابون.2- ارتداء الكمامة الطبية خاصة بالأماكن المزدحمة.3- تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، والتخلص منه على الفور.4- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، خاصة مع وجود أحد المصابين.5- البقاء في المنزل عند الشعور بالمرض لتجنب نقل العدوى للآخرين.6- الراحة والإكثار من السوائل الدافئة وأساليب الوقاية من نزلات البرد العادية.7- اللجوء للطبيب أو للمستشفى في حال اشتدت أعراض المرض. (العربية)