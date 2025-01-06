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صحة

فقر الدم.. إليكم الأسباب والأعراض

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:00
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يعاني الكثير من الأشخاص من فقر الدم، المعروف أيضاً بالأنيميا، مما يؤثر بشكل كبير على صحتهم وحياتهم اليومية.

ويعرّف الأطباء فقر الدم على أنه مشكلة صحية تحدث بسبب انخفاض عدد الكريات الحمراء أو انخفاض مستويات الهيموغلوبين بالدم، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية نقل الأوكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم.
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ويعاني المصابون بفقر الدم من أعراض مختلفة مثل التعب والشعر بالوهن، الدوار، آلام الصدر، هشاشة الأظافر والشعر، ببرودة اليدين والقدمين، التهابات أو تقرحات في اللسان، شحوب البشرة، ضيق في التنفس، عدم انتظام دقات القلب، والصداع، وغيرها من الأعراض.

يقسم فقر الدم إلى عدة فئات وفقا لأسبابه، إذ يمكن أن تكون هذه الأسباب وراثية كما في حالة "فقر الدم المنجلي"، حيث ينجم عن هذه الحالة كريات دم حمراء مشوهة هلالية الشكل، وعادة ما تموت هذه الخلايا قبل أوانها، الأمر الذي يؤدي إلى نقص أعدادها وظهور مشكلات في نقل الأكسيجين إلى أعضاء الجسم.

ويصاب البعض أيضا بما يسمى فقر الدم الانحلالي، وقد تحدث هذه الحالة بسبب فقر الدم المنجلي، أو بسبب إصابة الجسم ببعض الالتهابات، أو بسبب خلل في الجهاز المناعي في الجسم، وقد تحدث هذه الحالة نتيجة مشكلات في القلب أو إثر التعرض للجلطات، أو بسب التعرض للسموم أو بعض المواد الكيميائية.

ويمكن أن يحدث فقر الدم أيضا بسبب نقص عنصر الحديد في الجسم، ويتسبب هذا الأمر على المدى الطويل بالعديد من المشكلات مثل القرحة المعدية أو نزيف في الجهاز الهضمي، وأعراض مثل الصداع والدوار والتعب المزمن، وتعالج هذه المشكلات بالحصول على مكملات الحديد واتباع نظام غذائي غني بعنصر الحديد.

ويصاب البعض بما يسمى بـ "فقر الدم الخبيث" والذي يحصل بسبب أمراض المناعة الذاتية، وغالبا ما يحتاج المصابون بهذه الحالة لعلاجات دوائية على مدى الحياة لعلاج الأعراض.

ويشير الأطباء إلى أن فقر الدم قد يحدث بسبب التعرض للنزوف الداخلية وقرحات المعدة، أو نتيجة التعرض للنزف إثر الحوادث، كما يمكن أن تصاب النساء الحوامل به نتيجة نقص الحديد وحمض الفوليك في أجسامهن. (روسيا اليوم) 
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