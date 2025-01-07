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صحة

فوائد عديدة للمشي"حافي القدمين" في المنزل.. إكتشفها

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:20
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نصح طبيب الأقدام روبرت كونينيليو بالمشي حافياً  في المنزل، مؤكدا أن هذه الممارسة تزيد من القوة العضلية الجوهرية في القدمين.

وبين الطبيب أن "المشي حافي القدمين هو ملامسة الجلد للأرض، وأي شيء آخر يعتبر ارتداءً للأحذية، إذ إن الجوارب نفسها تغير من آليات الحركة".
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وكشف موقع "هاف بوست" الطبي عن الطبيب أن الفائدة الأساسية للمشي حافي القدمين هي تقوية العضلات في القدمين، والتي تميل إلى الضعف "مع تقدمنا في السن وارتداء الأحذية".

وترتبط هذه العضلات ارتباطا وثيقا بحركتنا العامة؛ لذا فإن تدهورها يمكن أن يساهم في تقليل الحركة مع تقدمنا في السن.

وأضاف كونينيليو: "العديد من الأمراض التي أراها في ممارستي ترجع إلى عدم القدرة على إشراك هذه العضلات للحركات الطبيعية والكفاءة الأيضية".

ومن ناحية آخرى ذكرت الطبيبة الجلدية هانا كوبلمان أن المشي حافي القدمين له فوائد آخرى متعلقة بالجلد والبشرة، فهو يسمح لبشرتك بالتنفس، مما قد يساعد في منع تراكم الرطوبة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى الفطرية مثل قدم الرياضي.

وأشارت الطبيبة لفائدة تتعلق بالتدليك الطبيعي من خلال المشي حافيا على الأرض.

 وقالت كوبلمان: "يمكن أن يكون الشعور بملمس الأسطح المختلفة تحت الأقدام أمرا مريحا، مثل جلسة صغيرة للعلاج الانعكاسي. بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من حالات جلدية أو قدم أساسية، يمكن أن تكون هذه طريقة طبيعية للتواصل مع بيئتك وتعزيز اليقظة".
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