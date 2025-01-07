تحذير.. أدوية المعدة تزيد من خطر الإصابة بالخرف!

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وفي التفاصيل، يشرح الدكتور ليف بيلوف أخصائي الطب النفسي، أن "الاستخدام طويل الأمد لأدوية حرقة المعدة إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف".ويقول إن "الشعور بالحرقة هو إحساس بالألم خلف عظم القص أو في حفرة المعدة، ينتشر من الأسفل إلى الأعلى، وغالبا ما يحدث عند تغيير وضع الجسم، ويصاحبه شعور مزعج في الفم. كما ترتبط حرقة المعدة أيضا بأمراض، مثل مرض الجزر المعدي المريئي الذي يسبب ارتداد محتويات المعدة إلى المريء نتيجة لأسباب مختلفة".اضاف: "للأسف، لجميع الأدوية آثار جانبية معينة، ومجموعة الأدوية المستخدمة في علاج حرقة المعدة على الرغم من تحملها بشكل جيد بشكل عام، ليست استثناء. وقد أظهرت نتائج الدراسات الحديثة أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بالخرف الذي هو ضعف مستمر في الوظائف الإدراكية مع فقدان المعرفة والمهارات". (روسيا اليوم)