علاقة بين التوتر وحساسية الجلد.. إليكم ما كشفته هذه الدراسة

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كشفت دراسة حديثة منشورة بدورية "جورنال أوف أليرجي آند كلينيكال إيميونولوجي"، أنه يمكن للتوتر والضغط النفسي أن يزيدا من حساسية الجلد.ووجد الباحثون في الدراسة، أن التوتر يعمل على تعطيل الوظائف المناعية والتدخل في استجابة الجسم للالتهاب، بحسب وكالة "رويترز".وأظهرت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن التوتر النفسي يحد من قدرة الخلايا المناعية المتخصصة، التي تسمى الخلايا البلعمية المضادة للالتهابات على إزالة الخلايا الميتة في موقع الحساسية.وقال الباحثون إن تراكم الخلايا الميتة في الأنسجة يزيد من تسلل الخلايا المناعية المسماة الخلايا الحمضية، مما يرفع مستوى الاستجابة التحسسية، ومن ثم يؤدي إلى زيادة الشعور بالحساسية.وقال الدكتور سويشيرو يوشيكاوا، كبير الباحثين في الدراسة والأستاذ بكلية الطب بجامعة جونتيندو في اليابان، إن "هذه أول دراسة في العالم تثبت أن التوتر يعطل وظيفة الخلايا البلعمية، والتي تساعد عادة في كبح ردود الفعل التحسسية، وبالتالي زيادة الاستجابة التحسسية".ووجد الباحثون أن تأثير الضغط النفسي على الخلايا المناعية يبدو طويل الأمد ويمكن أن يؤثر على الخلايا البلعمية، التي ينتجها الجهاز المناعي في وقت لاحق.