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صحة

الصحة الأردنية تكشف حصيلة الإصابات بالفيروس الرئوي البشري في 2024

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:10
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كشف مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الأردنية أيمن مقابلة عن تسجيل 42 إصابة بالفيروس الرئوي البشري (فيروس الصين الجديد) في المملكة عام 2024.

وقال مقابلة في تصريح لموقع "خبرني" إن الأعراض الناتجة عن الفيروس الصيني (الفيروس الرئوي البشري) تشبه إلى حد كبير الأعراض المعتادة للإنفلونزا العادية، إلا أن هناك أمرين يميزانه عن الإنفلونزا هما: الفحوصات المخبرية التي تؤكد الإصابة، وأن أعراض الفيروس الصيني عادة ما تكون أخف وطأة من أعراض الإنفلونزا العادية.
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وأوضح أن الفيروس يصيب الأطفال بشكل رئيسي في سن السنتين فما دون وكذلك كبار السن الذين يعانون من ضعف في المناعة.

وفيما يتعلق بالإصابات في المملكة، أشار إلى أنه تم تسجيل 42 حالة من هذا الفيروس العام الماضي، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسببه.

وأشار إلى أن هذا الفيروس يصنف على أنه "قليل الخطورة" مقارنة بالأمراض التنفسية الأخرى مثل فيروس كورونا.

وعن تاريخ الفيروس، قال مدير إدارة الأوبئة إن "الفيروس الصيني ليس جديدا كما هو الحال مع فيروس كورونا، بل إنه موجود منذ عام 2001 وتم اكتشافه لأول مرة في هولندا".

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية اللازمة، أكد أنه لا توجد إجراءات احترازية خاصة لهذا الفيروس، بل إجراءات عامة ومتعارف عليها مع الأمراض التنفسية العادية مثل غسل اليدين جيدا وتغطية الوجه عند العطس، وعدم المصافحة بالتقبيل، مشيرا إلى أن هذه التدابير هي ذاتها التي يتم اتخاذها في معظم الأوقات للحفاظ على الصحة العامة.

وتشهد الصين مؤخرا ارتفاعا كبير في حالات الإصابة بفيروس HMPV (فيروس الصين الجديد) "فيروس الالتهاب الرئوي البشري" ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد 19".

لكن الفرق الأكثر أهمية بين "Covid-19" و"HMPV" هو أن الأخير معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، وهو بالفعل منتشر في العالم، فهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانة الجسم له من 3 إلى 6 أيام.

كما أنه في الواقع لا يأتي من الصين على الإطلاق، حيث تم اكتشافه وإثباته لأول مرة في أوروبا عام 2001. وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويعتبر السبب الثاني الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال. (روسيا اليوم)
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