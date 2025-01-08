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صحة

علاج حساسية الأنف بالطرق الطبية والمنزلية

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:00
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كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح العامة التى تستهدف التعرض للإصابة بـ حساسية الأنف والتى شملت:-

-تقليل التعرض للمحفزات عن طريق تجنب الأماكن الملوثة أو أماكن تواجد الحيوانات الأليفة.
-  غلق النوافذ فى المنزل والسيارة خلال فصل الربيع والصيف وأوائل الخريف عندما يكون هناك انتشار لحبوب اللقاح.
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-ارتداء قبعة ونظارة شمسية خاصةً عند الخروج في موسم حبوب اللقاح أو في الأماكن التي تحتوي على الغبار.
تجنب لمس الوجه وفرك العينين أو الأنف.
ضع أغطية على الوسائد والمراتب للحماية من الغبار.
إبعاد الحيوانات الأليفة عن الكنب والأسرة، وغرف النوم.
-تغييرالملابس بمجرد الدخول إلى المنزل.
-عدم استخدام رذاذ الأنف المزيل للاحتقان لأكثر من يومين إلى ثلاثة أيام لأنه ممكن يؤدي لتفاقم الأعراض عند استخدامه بشكل مستمر. (اليوم السابع)
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