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كشفت دراسة جديدة عن علاقة مثيرة بين محيط الرقبة وصحة القلب، مشيرة إلى أن سماكة الرقبة قد تكون مؤشرًا مبكرًا لمشاكل قلبية محتملة.وعلى الرغم من أن الوزن الزائد في منطقة الخصر معروف بارتباطه بمشاكل صحية للقلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، إلا أن هذه الدراسة تبرز الرقبة كعلامة تحذيرية جديدة.وركزت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nutrition Journal"، على قياس محيط الرقبة كمؤشر لتحديد خطر الإصابة بقصور القلب.وشملت الدراسة حوالي 90 ألف مشارك من الصين تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عامًا، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم محيط رقبة أكبر من 39 سم كانوا أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب.وتم ربط زيادة محيط الرقبة بتراكم الدهون في هذه المنطقة، والتي يمكن أن تُسبب التهابًا في الأوعية الدموية وتؤدي إلى تلف الخلايا.كما أن الأشخاص الذين لديهم رقاب أكبر عرضة لمشاكل النوم، مثل: الشخير، وتوقف التنفس أثناء النوم، وهي حالات قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل قلبية.وأكدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، العام 2022، أن الأشخاص الذين لديهم رقاب أكبر كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالات قلبية مثل الرجفان الأذيني.وأوضح الباحثون أن الأحماض الدهنية الحرة الموجودة في الدهون العليا للجسم، مثل الدهون حول الرقبة، تساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكري من النوع 2، مما يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب.