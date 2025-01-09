لتقليل "الكوليسترول" بشكل طبيعي... اتبع هذه الخطوات البسيطة

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وبحسب صحيفة Times of India، إن إجراء تعديلات صغيرة على نمط الحياة - بدءًا من العادات الصباحية - يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، كما يلي:أوّلأً، ماء دافئ بالليمون: إن شرب الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تطهير الجهاز الهضمي وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل من نسبة الكولسترول الضار LDL وتمنع تراكم الترسبات في الشرايين.ثانياً، وجبة فطور غنية بالألياف: يمكن تضمين الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الفطور. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم.ثالثاً، حفنة من المكسرات: إن تناول وجبة خفيفة من المكسرات على جزء صغير من اللوز أو الجوز أو بذور الكتان في الصباح. إن المكسرات غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول الجيد HDL مع خفض نسبة الكوليسترول الضارLDL.رابعاً، المشي السريع: إن المشي السريع لمدة 20-30 دقيقة كل صباح يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات الكوليسترول.خامساً، اليوغا الصباحية أو التمدد: يمكن لأوضاع اليوغا اللطيفة أو تمارين التمدد أن تقلل من التوتر، وهو عامل معروف يساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول. إن مجرد ممارسة التمارين لمدة 10-15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا.سادساً، الشاي الأخضر بدلا من القهوة: إذا كان الشخص من محبي القهوة، يمكنه محاولة استبدالها بالشاي الأخضر. إن الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار.سابعاً، تجنب الأطعمة السكرية: يجب التخلص من الحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات المحلاة على وجبة الفطور. إن السكر الزائد يمكن أن يرفع الدهون الثلاثية ويخفض مستويات الكولسترول الجيد. يمكن اختيار المُحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة الطازجة لإرضاء الشهية للحلويات. (العربية)