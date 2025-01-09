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صحة

كيف يعزز الفجل قدرتك على مقاومة الأمراض الشتوية؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:51
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مع انتشار نزلات البرد والشعور الدائم بالجوع في فصل الشتاء، يمكن إضافة الفجل إلى النظام الغذائي، كطعام خارق يتميز بالمذاق اللذيذ علاوة على احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية.

وبحسب ما نشر موقع Health Shots، يوفر الفجل الفوائد السبع التالية:
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أوّلأ، غني بالعناصر الغذائية: إن الفجل منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف.

ثانياً، ترطيب الجسم: يتكون الفجل من حوالي 95% من الماء، وهو ممتاز للحفاظ على ترطيب الجسم. إن الترطيب المناسب ضروري لوظائف الكلى السليمة والتخلص من السموم والحفاظ على مستويات الطاقة.

ثالثاً، تعزيز الهضم: يحتوي الفجل على نسبة عالية من الألياف، ويساعد في تنظيم حركة الأمعاء ويعزز الهضم الصحي. وعند تناوله بانتظام، يمكن أن يساعد في تطهير الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك.

رابعاً، دعم فقدان الوزن: لأن الفجل منخفض السعرات الحرارية وعالي الألياف ومحتوى الماء، فإنه خيار رائع لمن يبحثون عن إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه. فهو يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

خامساً، خفض ضغط الدم المرتفع: إن الفجل غني بالبوتاسيوم، وبالتالي فإنه تناوله بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على توازن صحي للسوائل في الجسم، مما يمكن أن ينظم ضغط الدم. يساعد الحفاظ على ضغط دم تحت السيطرة في تعزيز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سادساً، تعزيز المناعة: بفضل محتواه العالي من فيتامين C، يساعد الفجل على تقوية جهاز المناعة. فيتامين C ضروري لمحاربة العدوى وتعزيز قدرة الجسم على الشفاء وحماية نفسه من الأمراض الموسمية.

سابعاً، مفيد للبشرة: تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودة في الفجل على مكافحة الجذور الحرة، التي تساهم في الشيخوخة وتلف الجلد. يساعد الاستهلاك المنتظم للفجل على تقليل التجاعيد والحفاظ على بشرة بمظهر شبابي.
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