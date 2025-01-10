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صحة

دراسة تؤكد وجود جزيئات البلاستيك في بعض المأكولات البحرية!

Lebanon 24
10-01-2025 | 00:51
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أكدت دراسة أجراها علماء من الولايات المتحدة أن بعض أنواع المأكولات البحرية تحتوي على جزيئات البلاستيك الدقيقة المضرة بالصحة.

وتبعا لمجلة Frontiers in Toxicology فإن علماء من جامعة بورتلاند وجامعة أوريغون أجروا دراسة لمعرفة تأثير التلوث على الكائنات البحرية، وقاموا بتحليل أنسجة بعض الكائنات البحرية، مثل سمك القاروص الأسود وسمك اللينجكود وسمك السلمون الملكي وسمك الرنجة والروبيان الوردي.
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وتبين للعلماء أن أجسام الروبيان الوردي احتوت على أعلى نسب من جزيئات البلاستيك الدقيقة مقارنة بباقي الأنواع، وتلتها أسماك القاروص الأسود ومن ثم أسماك اللينجكود، وأن أسماك السلمون الملكي كانت تحتوي على أقل نسب من هذه المواد.

كما أظهرت الدراسة أن الكائنات الحية الأصغر حجما تتراكم لديها عموما كميات أكبر من البلاستيك الدقيق في أجسامها مقارنة بالحيوانات الأكبر حجما.

ونوه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الآليات التي تنتقل فيها جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أنسجة الكائنات البحرية، ولا تعتبر النتائج سببا للتخلي عن المأكولات البحرية التي لها الكثير من الفوائد على الصحة، مع العلم أن جزيئات البلاستيك الدقيقة المضرة بالصحة يمكن أن تنتقل إلى جسم الإنسان عبر العديد من أنواع الأغذية والمشروبات، مثل المياه المحفوظة في العبوات البلاستيكية أو لحوم الأبقار أو بعض المنتجات النباتية.
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