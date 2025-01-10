انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات جراء سرطان الرئة.. ماذا عن التبغ؟

Advertisement

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من مركز سيلفستر الشامل للسرطان، التابع لجامعة ميامي، بالتعاون مع منظمات أخرى، عن انخفاض ملحوظ في الوفيات المرتبطة بسرطانات القصبة الهوائية، الشعب الهوائية، والرئة في أكبر عشر دول من حيث عدد السكان خلال الفترة من 1990 إلى 2019.ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذه الإحصائيات الإيجابية لا تعكس الاتجاهات المتعلقة بالوفيات المرتبطة باستخدام التبغ، وتلوث الهواء، والتعرض للأسبستوس، ما يستدعي اتخاذ تدابير مستمرة في السياسات والبحوث للحد من هذه الوفيات.واعتمدت الدراسة المنشورة في دورية "أي كلينكال ميديسن" على بيانات من قاعدة بيانات العبء العالمي للأمراض؛ ووجدت الدراسة انخفاضاً بنسبة 8% في الوفيات المرتبطة بتلك السرطانات على مدار العقود الثلاثة الماضية.وعلى الرغم من انخفاض الوفيات المرتبطة بالتبغ، إلا أنها لا تزال تمثل النسبة الأكبر من الحالات. وفي المقابل، ارتفعت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة عالميًا، وما زال التعرض للأسبستوس يشكل مصدر قلق رئيسي، خاصة في الولايات المتحدة.وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة "جيلبرتو لوبيز" ورئيس قسم الأورام الطبية في مركز سيلفستر، أهمية هذا البحث في تقييم الاتجاهات العالمية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى سياسات صحية عامة وبحوث إضافية لمكافحة سرطانات الجهاز التنفسي.وانخفضت نسبة الوفيات المرتبطة بسرطانات الجهاز التنفسي الناتجة عن استخدام التبغ من 72% في عام 1990 إلى 66% في عام 2019.ورغم هذا الانخفاض، فإن بعض الدول مثل الصين وإندونيسيا ما زالت تشهد ارتفاعاً في الوفيات المرتبطة بالتبغ. وزادت معدلات الوفيات بين النساء بنسبة 2% على مستوى العالم، بينما لا يزال الرجال يشكلون حوالي ثلاثة أرباع الوفيات المرتبطة بالتبغ.