دراسة تكشف السبب.. تحذيرٌ من المشروبات السكريّة

أظهرت دراسة جديدة أنّ المشروبات السكّرية ستنعكس مرارة في النفوس جراء أثرها المحتمل على الوفيات.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور داريوش مظفريان، طبيب القلب ومدير معهد "الغذاء هو الطب" في جامعة تافتس: "هذه أزمة صحة عامة، تتطلّب إجراءات عاجلة".

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وحلّلت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Medicine، البيانات العالمية عن المشروبات المحلاة بالسكر المستهلكة في جميع أنحاء العالم، والدراسات الرصدية والعشوائية، وانتشار مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال مظفريان إنه باستخدام الأدلة، أنشأ الباحثون نموذجاً مقارناً للمخاطر، وقدّروا أنّ المشروبات السكرية "تُسبب أكثر من 330 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية".



وأضاف أنّ المشكلة خطيرة تحديداً في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث سُجّل أكبر عدد من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالمشروبات، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سُجلت معظم حالات مرض السكري من النوع الثاني بسبب المشروبات السكرية. وذلك استنادًا إلى نموذج الباحثين.



وقالت توبي سميثسون، اختصاصية تغذية مسجلة، وزميلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية، ومديرة أولى للتغذية وعلم التغذية والعافية في الجمعية الأميركية للسكري، غير المشاركة في الدراسة، إنّ البحث فحص أيضًا التركيبة السكانية للأشخاص الأكثر تأثراً بالمشروبات المحلاة، أي الشباب الذكور الحاصلين على تعليم عالٍ في المناطق الحضرية.



كذلك، قال مظفريان لـCNN: "لقد حان الوقت للانتباه إلى هذه المعاناة المأسوية التي يمكن الوقاية منها واتخاذ الإجراءات ذات الطابع الأولي، للتعامل معها".



هل المحليات البديلة هي الحل؟

ماذا عن المشروبات المحلاة بشيء آخر غير السكر؟ رأى مظفريان أنها ربما تكون أفضل، لكنها ليست الحل.



وأوضح أنّ "الأبحاث المتزايدة تُظهر أنّ المحلّيات الطبيعية والصناعية منخفضة السعرات الحرارية مؤذية، وقد تسبّب أضرارًا صحية، لذلك يجب اعتبارها بديلًا قصير المدى وأقل ضررًا، وليس حلًا طويل المدى".





إلى ذلك، قالت سميثسون إنّ الترطيب مهم لإدارة ضغط الدم، والسكر في الدم، ودرجة الحرارة الداخلية والهضم.



وذكرت في حديثها مع CNN أنّ "أفضل مشروب مرطب هو الماء"، وأضافت: "إذا كان الشخص لا يحب الماء العادي، فيمكنه تناول مشروبه من خلال شرب الماء المدمج بشرائح الليمون، أو الحامض، أو الأعشاب الطازجة، أو استخدام المياه الفوارة التي لا تحتوي على سكر مضاف". (CNN)