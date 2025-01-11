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صحة

لمرضى السكري.. إقرأوا هذا الخبر عن "الجزر"

Lebanon 24
11-01-2025 | 23:00
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أشارت دراسة جديدة من الدنمارك إلى أن الجزر قد يساعد في تعزيز قدرة الأشخاص على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتعزيز البكتيريا المعوية الجيدة.
 
 
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وباستخدام نموذج الفأر، اكتشف فريق البحث من جامعة ساوث دنمارك أن المركبات النشطة بيولوجياً في الجزر قد تعزز قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتؤثر بشكل إيجابي على تكوين بكتيريا الأمعاء.

ووفق "هيلث داي"، على مدار 16 أسبوعاً، درس الباحثون تأثيرات الجزر، باستخدام فئران مصابة بالسكري من النوع 2.

التجربة
 
ولمحاكاة نمط حياة بشري نموذجي غير صحي، وُضعت الفئران على نظام غذائي عالي الدهون، وقُسمت إلى مجموعتين: تلقت مجموعة واحدة نظاماً غذائياً مكملًا بمسحوق الجزر المجفف بالتجميد بنسبة 10%، بينما تلقت المجموعة الأخرى نظاماً غذائياً، دون جزر.

وكان الاختلاف الوحيد بين النظامين الغذائيين هو المركب النشط بيولوجياً في الجزر.

وأظهرت النتائج أنه باستخدام اختبارات تحمل الغلوكوز، فإن مجموعة مسحوق الجزر أظهرت تحسناً في تنظيم نسبة السكر في الدم.


الجزر النيئ
 
واقترح الباحثون القيام بالقليل جداً لتحضير الجزر قبل الأكل، حيث يؤثر الطهي على كمية المواد المعززة للصحة، لكنها لا تختفي تماماً.

ومع ذلك، يبدو أن الجزر النيئ أو المطبوخ قليلاً هو الخيار الأفضل للاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من المركبات المفيدة.

ومن ناحية أخرى، إذا كانت المركبات الموجودة في الجزر قادرة على إنتاج نتائج مماثلة لدى البشر، فقد تفيد ملايين الأشخاص، الذين يعيشون مع مرض السكري من النوع 2. (24)
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