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صحة
في دولة أوروبية.. موجة إنفلونزا تلوحُ في الأفق
Lebanon 24
12-01-2025
|
05:00
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أشارت تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للصحة العامة إلى أن بداية موجة الإنفلونزا بألمانيا باتت تلوح في الأفق.
وأفاد تقرير حديث للمعهد بحدوث ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الإصابة المبلغ عنها منذ بداية كانون الأول الماضي، لافتا إلى أنه تم إبلاغه في الأسبوع الذي بدأ في الثاني من ديسمبر/كانون الأول بما يقارب من 1220 حالة إصابة بالإنفلونزا مؤكدة مختبريا، في حين وصل هذا العدد في الأسبوع الذي بدأ في 30 من الشهر نفسه إلى حوالي 4560 حالة.
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وأوضح المعهد أن موجة الإنفلونزا السنوية كانت تبدأ في الغالب في يناير/كانون الثاني خلال السنوات الماضية، وكانت تستمر لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
ويمكن بشكل مبسط اعتبار أن موجة الإنفلونزا بدأت عندما يتم الكشف عن فيروسات الإنفلونزا (إيه أو بي) في واحدة من كل 5 عينات مرضى.
كذلك، ارتفع عدد حالات الدخول إلى المستشفى بسبب التشخيص بالإنفلونزا.
وفي الأسبوع الذي بدأ في الثاني من كانون الأول، تم إدخال حوالي 18% من المرضى إلى المستشفى، في حين بلغت النسبة في الأسبوع الذي بدأ في 30 كانون الأول حوالي 27%.
وللإشارة، تستند هذه الأرقام إلى الحالات المبلغ عنها لمعهد روبرت كوخ.
مع هذا، فقد رصد المعهد أيضا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي "آر إس في"، حيث أعلن المعهد أنه تلقى في الأسبوع الذي بدأ في 30 كانون الأول بلاغات عن 967 حالة إصابة من هذا النوع، مقارنة بحوالي 430 حالة في بداية ديسمبر/كانون الأول. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 5 حالات وفاة مرتبطة بعدوى هذا الفيروس للموسم.
ورأى المعهد أن نشاط عدوى الجهاز التنفسي الحادة تراجعت خلال فترة الأعياد بشكل عام كما كان الحال في السنوات السابقة، لافتا إلى أنه في الأسبوع الأول من العام الجديد، بلغ معدل الإصابة بعدوى تنفسية حادة حوالي 6300 حالة لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ7900 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع السابق له.
(الجزيرة نت)
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