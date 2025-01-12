3 أعراض تنذر بإصابتك بالسرطان فور استيقاظك.. لا تتجاهلها





ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاثة أعراض للسرطان تظهر في ساعات الصباح، تتمثل في التعب والقيء والصداع، وفق موقع "تليغرافي".

Advertisement كما لوحظ في هذه الدراسة أن التعب شائع جداً لدى الأشخاص الذين يعانون من السرطان، ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان أشد الأعراض. يؤكد الخبراء أن أعراض مرض السرطان قد تختلف من شخص لآخر، ولكن هناك علامات محددة تظهر عند الاستيقاظ صباحاً ينبغي عدم تجاهلها، حيث قد تكون مؤشراً على الإصابة بالمرض.ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، هناك ثلاثة أعراض للسرطان تظهر في ساعات الصباح، تتمثل في التعب والقيء والصداع، وفق موقع "تليغرافي".كما لوحظ في هذه الدراسة أن التعب شائع جداً لدى الأشخاص الذين يعانون من السرطان، ويمكن أن يكون في كثير من الأحيان أشد الأعراض.

التعب:

وقالت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن التعب مرتبط بالسرطان، ويمكن أن يؤثر على الشخص بطرق متعددة، جسدياً وعاطفياً وعقلياً، على حد سواء.

وفقاً للعلماء غالباً ما يكون التعب في حالة السرطان، نتيجة لاستنزاف الخلايا السرطانية لاحتياطيات الجسم من العناصر الغذائية من أجل التطور والتقدم.

وتظهر الدراسات أن التعب قد يكون أكثر وضوحاً في سرطان الدم، لأن هذه الأمراض تنشأ في نخاع العظام. نخاع العظام هو محدد حيوي لشدة السرطان، لأنه مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.



ومع ذلك، على الرغم من أن التعب قد يكون أكثر وضوحاً في سرطان الدم، إلا أنه مرض شائع في جميع أنواع الأورام.

الغثيان:

الغثيان من أعراض السرطان، وهو سمة من سمات أورام الدماغ والكبد والجهاز الهضمي.



غالباً ما يشعر الأشخاص المصابون بالسرطان المتقدم بالمرض الشديد، وهذه الحالة، وفقاً للباحثين ناتجة عن علاج السرطان بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو نمو السرطان أو انتشاره أو انسداد في الأمعاء أو حيث تطور الورم بشكل أساسي.

ومع ذلك، يلاحظ الباحثون أن الغثيان يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض المضاعفات الصحية الأخرى، ونادراً ما يرتبط بالسرطان.



أيضاً، غالباً ما يفسر غثيان الصباح على أنه مؤشر واضح على أن المرض يكتسب زخماً خاصة في حالة سرطان الثدي.

تشمل العلامات التي قد تشير إلى انتشار سرطان الثدي إلى الدماغ الشعور بالغثيان، خصوصاً عند الاستيقاظ في الصباح. وقد يظهر هذا العرض أيضاً، كإحدى علامات أورام الدماغ، وفقاً لتقارير عن أمراض السرطان في المملكة المتحدة.





الصداع:

أحد الأعراض الرئيسية لأورام الدماغ، ولكن هناك العديد من الأسباب للصداع. يمكن أن يكون للصداع الناجم عن ورم في الدماغ بعض الخصائص الخاصة على سبيل المثال، يمكن أن يكون شديداً ومستمراً. قد تزداد سوءاً على مدى عدة أيام أو قد تصبح "أسوأ في الصباح".