Advertisement

صحة

التطعيم ضد الإنفلونزا.. هل لا يزال مفيداً في الشتاء؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1305072-638723102353066047.jpg
Doc-P-1305072-638723102353066047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد الكثيرون أنه قد فات أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا بحلول شهر كانون الثاني. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور لايف إريك ساندر إنه طالما أن موجة الإنفلونزا لم تنته بعد، فلم يفت أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، وبالتالي لا يزال من المفيد تلقي التطعيم خلال شهري كانون الثاني وشباط أيضاً، علما بأن الأمر يستغرق أسبوعين، حتى يظهر مفعول التطعيم.
Advertisement
وأوضح رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضرورياً للأشخاص، الذين قد تتخذ الإنفلونزا لديهم مساراً شديداً، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الأشخاص، الذين يبلغ عمرهم 60 عاماً أو أكثر، وكذلك النساء الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-01-13
00:00 | 2025-01-13
14:00 | 2025-01-12
13:19 | 2025-01-12
12:13 | 2025-01-12
10:51 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24