أطعمة تعالج النسيان وتقوي الذاكرة وتقي من نزلات البرد.. تعرفوا على ابرزها

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تُعتبر الصحة الجسدية والعقلية من أبرز أولويات الإنسان، وتلعب التغذية دوراً محورياً في تعزيزها والوقاية من العديد من الأمراض والمشكلات الصحية.ومن بين هذه المشكلات، يعد الصداع ونزلات البرد والأنيميا والنسيان من الحالات الشائعة التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل يومي.ومع تزايد الوعي الصحي، أصبح من المهم معرفة الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الأعراض بشكل طبيعي.نستعرض فيما يلي 7 أطعمة تعالج النسيان، وتقوي الذاكرة وتسكن الصداع، وتعالج الأنيميا، وتقي من نزلات البرد:يساهم التين المجفف في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على المكافحة على البكتيريا والفيروسات. ويمكن الاعتماد على التين المجفف لعلاج الأنيميا والوقاية منها، لأنه يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.وكما يحسن الوظائف الإدراكية للمخ.أحد فوائد الجوز الصحية هي قدرته على المساعدة في تعزيز وتحسين وظائف الدماغ، وذلك بسبب احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية. وبفضل محتواه العالي من فيتامين "بي" (B) يمد المخ بالطاقة والنشاط، مما يرفع مستوى التركيز ويعزز القدرات الذهنية، خاصة في الكبر.يُعتبر الزبيب مصدراً جيداً للحديد، الذي يلعب دوراً مهماً في الوقاية من فقر الدم. فالحديد ضروري لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في الدم. وبالتالي، فإن تناول الزبيب يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الحديد في الجسم، وتحسين طاقة الجسم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.من فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهذه الخاصية تجعل من القرفة غذاءً فاعلًا في التقليل من أعراض الالتهابات وتعزيز قدرات الانتباه والتركيز.وتحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة، وهذا يجعل تناولها أو شرب منقوعها مُساهم جيد في تعزيز المناعة والحد من الأمراض.تحتوي التمور على العديد من مضادات الأكسدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، مثل انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض معينة، حيث تحمي مضادات الأكسدة الخلايا من الجذور الحرة، وهي مواد كيميائية غير مستقرة يمكن أن تلحق الضرر بجسمك وتسبب المرض، كما يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر والعديد من أنواع السرطان، وقد يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.يدعم الجهاز المناعي بفضل محتواه الغني بفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم، ويزيد من مقاومته للأمراض والعدوى، ويحسن الذاكرة والدماغ، ويمكن أن يكون مفيداً أيضاً في الوقاية من مرض الزهايمر.تتميز خصائصه المُسكنة في تخفيف ألم الصداع، وتحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب والقلق.كما يؤدي محتواه العالي من مركب "الأوجينول" المضاد للأكسدة في محاربة الجذور الحرة، والحفاظ على صحة خلايا الدماغ ويخفف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والربو والتهاب الشعب الهوائية، بفضل خصائصها المضادة للميكروبات.