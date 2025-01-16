ما العمل إذا كان الصداع يتكرر في الشتاء؟

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في فصل الشتاء، تظهر بعض المشكلات الصحية مثل نزلات البرد والغثيان والحمى الفيروسية وغيرها من العدوى الموسمية، ومع ذلك، فإن إحدى المشكلات الصحية التي يمكن أن تتكرر هي الصداع، حيث يمكن أن يزيد الهواء البارد في الشتاء والمناخ القاسي من احتمالات الإصابة بالصداع ويتسبب في حدوثه مرارًا وتكرارًا بمرور الوقت، ولعلاجه نحتاج إلى أن نفهم نوع الصداع الذي يزعجك خلال فصل الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".عادة ما يكون الصداع نوعين:أولى.. يحدث دون أي إصابة أو مرض أساسي في الأنسجة.ثانوي.. تتفاقم أنواع الصداع الأولية مثل الصداع النصفى والصداع الناتج عن التوتر والصداع العنقودي مع المناخ البارد خلال أشهر الشتاء.ما هي أسباب الصداع في فصل الشتاء؟هناك أسباب عديدة للصداع، مثل تصلب عضلات فروة الرأس بسبب الهواء البارد، أو التغيرات التي يسببها البرد في الأوعية الدموية، أو التأثيرات المباشرة على الأعصاب، والتي عادة ما تحدث بسبب تجمد الدماغ، علاوة على ذلك، فإن قلة الأنشطة البدنية إلى جانب التغييرات في النظام الغذائي مثل الإفراط في تناول القهوة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الصداع.ويمكن أن يحدث الصداع في الشتاء أيضًا بسبب التقلبات في درجة الحرارة والضغط الجوي، ويمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة إلى انكماش الأوعية الدموية في الرأس، مما يؤدي إلى التوتر والصداع النصفي، وهناك عوامل أخرى، مثل انخفاض التعرض لأشعة الشمس والهواء الجاف، يمكن أن تسبب الجفاف في الجسم.تشير بعض الأدلة إلى تأثيرات مباشرة للطقس البارد على الكيمياء العصبية في الدماغ، مما يسبب الصداع أو تغيرات المزاج، كما تتفاقم حالات الصداع الثانوية مثل تلك التي تسببها التهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن والأمراض المرتبطة بالإنفلونزا في الشتاء، ربما بسبب الاكتظاظ وانتشار العدوى بسرعة، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم وتقلبات ضغط الدم بشكل عام من المشكلات الأكثر شيوعًا في الشتاء ويمكن أن يسبب نزيفًا داخليًا أو على سطح الدماغ.فيما يلى.. إليك كيفية علاج الصداع في الشتاءتجنب الأطعمة التي تسبب تفاقم الصداع، وتشمل بعض خيارات الطعام التي تؤدي إلى ذلك، اللحوم المصنعة والشوكولاتة، واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والحبوب الكاملة والخضروات.الحفاظ على نمط نوم ثابت، ويمكن أن يؤدي النوم غير المنتظم أيضًا إلى حدوث صداع، ومن الضروري الحصول على الراحة المناسبة والحفاظ على دورة النوم سليمة.الترطيب، الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة للصداع، وفي الشتاء، تزداد هذه المشكلة بسبب الطقس البارد، لذلك فإن البقاء رطبًا أمر ضروري، ويمكن للشخص أن يتناول مشروبات مثل شاي الأعشاب والشوربات والمشروبات الدافئة الأخرى كبدائل للحفاظ على مستويات الترطيب، والتقليل من شرب القهوة.التعرض للضوء الطبيعي في الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي البقاء في الداخل إلى قلة التعرض للضوء الطبيعى، كما يمكن أن تؤثر كمية فيتامين د المنخفضة على مستويات السيروتونين، مما قد يؤدي إلى الصداع.إدارة الإجهاد، حيث يعانى العديد من الأشخاص من نوبات الصداع الناتجة عن الإجهاد، ويمكن لممارسة أنشطة مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس لتخفيف هذا التوتر.احرص على قياس ضغط الدم بانتظام خاصة في الشتاء واذهب إلى الطبيب إذا كنت تعانى من التهاب الجيوب الأنفية أو عدوى الأذن أو أي مشكلة طبية حادة أخرى.إذا أصبحت نوبات الصداع متكررة وشديدة، حتى بعد استخدام الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، فيجب عليك استشارة الطبيب، وعرفة المحفزات التي تسبب الصداع. (اليوم السابع)