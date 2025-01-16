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صحة

كيف تبدأ يومك بنشاط وتركيز؟

Lebanon 24
16-01-2025 | 23:00
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أبدأ يومك بثمرة صحية من الفاكهة الصحية المفيدة التي يمكن أن تعزز لديك الهضم الجيد والصحة العامة والطاقة والاستيقاظ وعدم الشعور بالنعاس.
وفقا لتقرير نشر في موقع. Indiatoday فإن الفاكهة على معدة فارغة يفضلها البعض وهو أمر ليس بخاطئ، ففي بعض الحالات يمكننا بدء يومنا ببعض الفاكهة الصحية المفيدة قليلة السكر.
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يوضح حقيقة التقرير أن تناول الفاكهة على معدة فارغة يمكن أن يصبح طريقة صحية لامتصاص أفضل وأعلى لكل الفيتامينات والعناصر والسكريات في هذه الفاكهة والتي يشتهر عنها غناها بالفيتامينات والألياف والمعادن وبالتالي تصبح الفائدة والطاقة والقوة والنشاط منذ بدء اليوم أمر جيد للغاية.
نصح التقرير ببدء اليوم بثمرة من التفاح الصحي والمفيد الذي يعزز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة نظرا لغناها بالألياف الكثيرة كما أن سكرياتها قليلة  نوعا ما بل إنها سكريات صحية وبالتالي تعزز من إفراز الطاقة وتولدها وتحسين مستويات السكر بالدم تدريجيا.
يمكن أيضا تناول التفاحة في شكل عصير مستخلص منها ومصفى لمن لا يفضلون تناول الثمرات ويفضلون تناول العصائر المستخلصه منها
كذلك يمكن بدء يومك بثمرة من الموز الشهي والصحي الغني بالألياف والغني بالفيتامينات والمعادن المعروفة عنه بسهولة هضمه كما أنه يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والطاقه اللازمة، لبدء يوم بنشاط وحيوية وانتباه كما أنه يعزز القدرات المخية لأنه يحتوي على البوتاسيوم المفيد للصحة العامة والصحة الجسم وصحة القلب بشكل خاص يمكن أيضا تناول كوب من عصير الموز بدون سكر.
بدء اليوم بثمرات من الفاكهة أمر جيد للغاية لأنه يعزز انطلاق الطاقة والقوه، وتحسين القدرة على الإنتباه والاستيعاب لذا فهو مشروب مناسب قبل النزول إلى العمل والمدرس، كما أن الألياف في عصائر الفاكهه تعزز الشبع لأطول فترة ممكنة وتحسن من التمثيل الغذائي وامتصاص الوجبة التي تلي هذا المشروب. (اليوم السابع)
 
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