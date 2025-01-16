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صحة

ما طرق علاج السعال الشديد؟

Lebanon 24
16-01-2025 | 15:00
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الكحة المزمنة أو المستمرة، هو السعال الذي يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع عند البالغين وأربعة أسابيع عند الأطفال، والكحة المزمنة عادةً ما تكون عرضًا لحالة صحية أخرى وتحتاج زيارة الطبيب، ولكن في بعض الأحيان، تكون بدون سبب، وفقًا لتقرير موقع "clevelandclinic".
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فيما يلى.. أعراض الكحة المزمنة أو المستمرة:
انسداد أو سيلان الأنف.
التنقيط الأنفي الخلفي (دغدغة في الجزء الخلفي من الحلق).
حرقة في المعدة.
التهاب الحلق أو تطهير الحلق بشكل متكرر.
الحمى (درجة حرارة أعلى من 38.3 درجة مئوية).

وفي حالات أقل شيوعًا، قد تلاحظ علامات أكثر خطورة للكحة المزمنة، ووقتها يجب استشارة الطبيب.. وقد تشمل:
فقدان الوزن غير المبرر.
كحة مصحوبة بالدم أو البلغم.
الصفير أو ضيق التنفس.
بحة في الصوت لا تزول.
عرق غزير طوال الليل.

ما هي أسباب الكحة المزمنة أو المستمرة؟
تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للكحة المستمرة، الربو والتنقيط الأنفي الخلفي ومرض الارتجاع المعدي المريئي، وليست كل أسباب الكحة المزمنة تنفسية، وتشمل أسباب السعال المزمن.. ما يلي:

الحساسية.
الربو.
توسع القصبات الهوائية.
التهاب الشعب الهوائية.
السرطان.
مرض الانسداد الرئوي المزمن.
العدوى الفطرية في الرئتين.
مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD).
عدوى البكتيريا الفطرية غير السلية .
السمنة، وخاصة في منطقة المعدة.
بعض الأدوية.
مرض الدرن.
السعال الديكي.
التهاب الجيوب الأنفية.
أمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي ونزلات البرد.

قد تشمل علاجات الكحة المستمرة أو المزمنة.. ما يلي:
مزيلات الاحتقان لتخفيف التنقيط الأنفي الخلفي.
بخاخات الأنف لتخفيف العطس وسيلان الأنف وأعراض الحساسية الأخرى.
الستيرويدات أو موسعات الشعب الهوائية المستنشقة لتقليل التهاب مجرى الهواء الناجم عن الربو.
المضادات الحيوية لعلاج العدوى مثل الالتهاب الرئوي البكتيري أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية.
تغيير بعض الأدوية أو جرعاتها.
تجنب بعض الأطعمة لتقليل خطر الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي.

كيف يمكن إدارة أعراض الكحة المستمرة؟
شرب كمية كافية من الماء (ثمانية أكواب يوميًا على الأقل).
قم بالغرغرة بالماء الدافئ والملح للمساعدة في إزالة أي مخاط.
تجنب استنشاق الغبار أو الدخان أو الملوثات الأخرى قدر الإمكان.
استخدمي وسائد إضافية أثناء الليل لدعم رأسك والجزء العلوي من جسمك.
حاول استخدام أقراص الكحة.
حاول استخدام أدوية الكحة المتاحة دون وصفة طبية.
(اليوم السابع)
 
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