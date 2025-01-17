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صحة
فوائده مدهشة.. تعرّف إلى حسنات البكاء على صحتك
Lebanon 24
17-01-2025
|
06:47
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إذا كنت ممن يقدرون قوة الدموع ولديك الاستعداد لأن تذرفها عند سماع أخبار جيدة أو سيئة، أو خلال مشاهدة فيلمك أو مسلسلك المفضل، وربما عند التواصل مع الطبيعة أو البشر، فربما يهمك أن تعلم فوائد البكاء.
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فقد تبين أن البكاء ليس مجرد تفريغ عاطفي، بل له فوائد صحية حقيقية. فقد أظهرت دراسة في عام 2021 أن البكاء ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يساعد الجسم على الراحة والهضم.
وهذا يعني أن البكاء ليس فقط تفريغًا عاطفيا، بل وسيلة لتهدئة الجسم.
علاوة على ذلك، كشف نفس البحث أن البكاء لفترات طويلة يؤدي إلى إفراز الأوكسيتوسين والأفيونيات الذاتية (الإندورفينات). هذه المواد تساعد على تخفيف الألم وإعطاء شعور بالهدوء والراحة.
ومن جهة أخرى، أظهرت الأبحاث أن البكاء قد يكون جزءًا من عملية الحزن الصحية، ما يساعد الأفراد على معالجة مشاعرهم في أثناء مواجهة الفقد. في هذه الحالات، يمكن أن يسهم البكاء في التعامل مع الحزن العميق.
إذا كنت تشعر بأنك تبكي أكثر من المعتاد، فقد حان الوقت، بحسب الخبراء، للتحدث مع اختصاصي.
وتوصي مؤسسة "ماين" الخيرية بأن تكون صريحًا ومنفتحًا عند التحدث إلى الطبيب حول حالتك النفسية، وأن تركز على مشاعرك بدلاً من التشخيص. وهو ما قد يساعدك في الحصول على الدعم الذي تحتاجه.
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