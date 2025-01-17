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فيما يلي.. مشروبات تعزز مستويات الطاقة لديك وتخلصك من الكسل: يعتبر الترطيب هو حجر الزاوية لتعزيز الدورة الدموية، مما يسهل نقل العناصر الغذائية والتخلص من السموم من الجسم من خلال المسارات الطبيعية، فهو يُعزز الهضم والامتصاص ووظيفة الخلايا، وتعزز دقات القلب على دفع هذه العملية، حيث تنقل إلى كل خلية صغيرة في جسمك، بالإضافة إلى التغذية، تولد الدورة الدموية شحنات كهربائية دقيقة تعمل على تنشيط الجهاز العصبي، مما يحافظ على حركة الجسم، ويعد ترطيب جسمك أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على اليقظة ومستويات الطاقة في الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".فيما يلي.. مشروبات تعزز مستويات الطاقة لديك وتخلصك من الكسل:

ماء جوز الهند

وفقًا لخبراء الصحة، فإن تناول ماء جوز الهند يُعزز مستويات الطاقة وهذا يعوض المعادن الحيوية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تُفقد مع العرق واللعب النشط، مع نتائج تتمثل في استعادة الطاقة بسرعة إلى العضلات.



ماء الليمون الطازج

اشرب ماء الليمون الطازج مع إضافة الأعشاب والملح لتعويض الأملاح المفقودة، خاصة بعد أداء النشاط البدني.



الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر مصدرًا ممتازًا للحصول على الطاقة السريعة، فهو يحتوي على مادة الكافيين التي تبقيك متيقظًا وحمض الثيامين الذي يساعدك على الهدوء، وبالتالي، فإنه يمكن أن يمنحك قدرًا كبيرًا من الطاقة دون توتر، كما تفعل القهوة عادةً.



ماء الليمون مع بذور الشيا

عند نقع بذور الشيا تمتص الماء وتكون ملمسًا يشبه الهلام المرطب، يمكن إضافتها إلى العصائر أو ببساطة أضفها إلى ماء الليمون لتعزيز مستويات الترطيب والطاقة.



مشروبات الأعشاب

يعتبر شاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج من المشروبات المرطبة والمهدئة والغنية بمضادات الأكسدة.



عصير الصبار

يحتوي عصير الصبار على نسبة عالية من الترطيب والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهو يهدئ من تهيج البشرة والجلد.



الشوربة والمرق

تعمل شوربة الخضار الخفيفة أو المرق على ترطيب الجسم بفضل ما تحتويه من معادن وفيتامينات أساسية. (اليوم السابع)