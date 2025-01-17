دراسة تكشف .. تأثير الأطعمة المصنعة على وجه الأطفال

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وبحسب البحث، فإن تناول الأنظمة الغذائية التي كانت غنية باللحوم والفواكه والأطعمة التي تم جمعها من قبل الصيادين والجامعين أدى إلى تحفيز عضلات الفك، الأمر الذي أدى بدوره إلى اكتمال نمو الفك لدى الأطفال، ومع ذلك، فقد لوحظ أن الجيل الأصغر سناً لديه فك أصغر بشكل متزايد بسبب العادات الغذائية المتغيرة التي تشمل الأطعمة المصنعة للغاية (UPFs) مثل الآيس كريم والحبوب والوجبات الجاهزة للأكل.

في الوقت الحالي، يمكننا أن نلاحظ تحولاً كبيراً في العادات الغذائية للأطفال.كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة محتملة بين الأطعمة فائقة المعالجة(UPFs) وتشوهات الأسنان مثل الأسنان البارزة عند الأطفال، ووفقًا للباحثين من كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة الكاثوليكية في فالنسيا، فإن النظام الغذائي الحالي المكون من الأطعمة المصنعة للغاية يؤثر بشكل كبير على نمو الفك عند الأطفال الصغار.انكماش حجم الفك لدى الجيل الأصغر