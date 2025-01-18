لمن يعاني من آلام الظهر.. دراسة جديدة تهمّكم

قالت دراسة جديدة، أجراها فريق بحثي من جامعة سيدني، إن معالجة عادات نمط الحياة غير الصحية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم بشكل أفضل من الرعاية التقليدية.



وأظهرت الدراسة أن المصابين بآلام الظهر، الذين حصلوا على تدريب على نمط الحياة، كانوا يعملون بشكل أفضل، وتحسنت نوعية حياتهم، مقارنة بآخرين تلقوا رعاية قياسية.

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وإلى جانب ذلك، فقد هؤلاء المرضى المزيد من الوزن، بحسب "هيلث داي".



وفي هذه الدراسة، شارك 350 شخصاً يعانون من آلام أسفل الظهر بشكل عشوائي لتلقي تدريب على نمط الحياة، أو رعاية قياسية أجريت وفق المبادئ التوجيهية الحالية.



وساعد أخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التغذية ومدربو الصحة عبر الهاتف المشاركين، الذين تم تعيينهم في مجموعة التدريب، على تحديد أي من عادات نمط حياتهم قد تجعل آلام الظهر أسوأ.



أكثر من الظهر

وأوضح الباحثون أن عوامل الخطر هذه تشمل: الوزن الزائد، ونقص النشاط البدني، والنظام الغذائي السيئ، وقلة النوم، والتدخين أو الإفراط في تناول الكحول.



وقال الباحث الرئيسي كريس ويليامز: "يجب أن يركز حل آلام الظهر على أكثر من الظهر".





وتابع: "أجسادنا ليست مثل الآلات، نحن أشبه بالنظم البيئية حيث تتفاعل العديد من العوامل وتحدد كيف نعمل ونشعر".



النتائج

وبحلول نهاية الدراسة، كان الأشخاص في مجموعة التدريب على نمط الحياة أقل إعاقة، بسبب آلام الظهر مقارنة بمجموعة التحكم.



كذلك، فقد هؤلاء الأشخاص في المتوسط حوالى 2 كغم من الوزن، بشكل أكبر من المجموعة التي حصلت فقط على العلاج الطبيعي.



وإزاء ذلك، قال ويليامز: "عندما يعاني شخص ما من آلام الظهر التي لا تتحسن، فيجب أن يتوقع الحصول على رعاية شاملة لمجموعة من العوامل الصحية، وليس مجرد التركيز على ما يحدث في العمود الفقري".



وخلص الباحثون إلى أن مسكنات الألم الشائعة، والإجراءات المستخدمة لعلاج آلام الظهر، قد لا تكون بنفس فعالية مساعدة الشخص على التعامل مع عاداته غير الصحية. (24)