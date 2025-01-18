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صحة

عن "الأغاني المفضلة".. فائدة صحية لن تتوقعوها

Lebanon 24
18-01-2025 | 23:00
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كشفت دراسة بريطانية جديدة كيف يمكن للعلاج بالموسيقى أن يقلل بشكل فعال من الضيق ويحسن الرفاهية للأشخاص المصابين بالخرف المتقدم في البيئات المؤسسية التي تقدم رعاية لهذه الحالات.
 
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ويعمل العلاج بالموسيقى من خلال الاستفادة من الذكريات والقدرات المحفوظة، وخاصة من خلال الأغاني من فترة شباب الشخص (10-30 سنة)، ما يوفر وسيلة للتواصل عندما تتدهور القدرات اللفظية في الخرف المتقدم.

وبحسب "ستادي فايندز"، على عكس الاستماع غير الرسمي للموسيقى، يمكن للعلاج بالموسيقى المنظم الذي يقدمه متخصصون مدربون أن يوفر راحة فورية من الضيق والقلق، مع تحسين الحالة المزاجية والمشاركة، من دون الآثار الجانبية للأدوية التقليدية.

تجارب موسيقية
يتضمن العلاج بالموسيقى جلسات منظمة حيث ينخرط المعالجون في تجارب موسيقية ذات مغزى.

وقد تشمل الجلسة النموذجية غناء الأغاني المألوفة، أو العزف على آلات بسيطة، أو التحرك على أنغام الموسيقى.

ويمكن إجراء هذه الأنشطة بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة، ما يسمح للمعالجين بتخصيص نهجهم لاحتياجات وقدرات كل فرد.
 
وفي السياق، قالت الباحثة الرئيسية نعومي طومسون من معهد كامبريدج لأبحاث العلاج بالموسيقى: "مع شيخوخة السكان وزيادة أعداد الذين تم تشخيص إصابتهم بالخرف، تعد الموسيقى طريقة مباشرة نسبياً، وفعالة من حيث التكلفة، لتحسين نوعية حياة المتضررين".
تحسين الانتباه
وكشفت النتائج التي توصل إليها البحث أنه عندما يتم تصميم العلاج بالموسيقى لتلبية الاحتياجات الفردية، فإنه يحقق تخفيضات فورية وقصيرة المدى في الانفعال والقلق، مع تحسين الانتباه والمشاركة واليقظة والمزاج.

وتساعد التفاعلات الموسيقية الأشخاص على الشعور بأمان أكبر، ما قد يخفض مستويات الضيق ويحسن الرفاهية.

وتعمل هذه الطريقة العلاجية عن طريق توفير التحفيز الإدراكي والحسي، وتنشيط الشبكات عبر جانبي الدماغ للوصول إلى القدرات والذكريات المتبقية.

وتثبت الأغاني التي تعود إلى الفترة التي كان فيها الفرد في سن ما بين 10 و30 عاماً أنها الأكثر فعالية. (24)
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