لمن يتناول "الباراسيتامول".. معلومة يجب معرفتها

حذرت دراسة جديدة من خطورة تناول الباراسيتامول بشكل منتظم بالنسبة لكبار السن، إذ يشكل خطراً على صحتهم، تتمثل في مضاعفات صحية مثل النزيف الداخلي وأمراض الكلى المزمنة.

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وكشفت دراسة موسعة أجراها خبراء من جامعة نوتنغهام وجود علاقة تعتمد على الجرعة بين استخدام الباراسيتامول وظهور مشاكل في الجهاز الهضمي والقلب والكلى.

مضاعفات صحية خطيرة

وتتبع البحث صحة أكثر من نصف مليون شخص فوق سن الـ65 على مدار 20 عاماً، وأظهر أن الأشخاص الذين وُصف لهم دواء الباراسيتامول مرتين خلال ستة أشهر، كانوا الأكثر عرضة لمضاعفات صحية، مثل قرحة المعدة، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكلى المزمنة، وفقاً لما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكلما زادت كمية الباراسيتامول التي يتناولها الشخص، زادت احتمالية تعرضه لنزيف أو تمزق في قرحة المعدة.





ويُوصف الباراسيتامول عادةً لكبار السن لتخفيف أعراض الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام، لطالما اعتبر أنه أكثر لطفاً على الأمعاء والمعدة من مسكنات الألم غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين.



وتشير الدراسات إلى أن حوالي 90% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً يتناولون الباراسيتامول بانتظام لعلاج آلام المفاصل والعظام وآثار السقوط.





كذلك، شدد البروفيسور وِيا زانغ إلى ضرورة التفكير بعناية في تناول الدواء بشكل متكرر، حيث أظهرت الأدلة أنه له "تأثير محدود" في تخفيف الألم خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل العظمي.

وفي عام 2022، عدّل المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة إرشاداته لعلاج التهاب المفاصل العظمي، مشيراً إلى أن الأطباء يجب أن يوصوا ببرامج التمرينات كعلاج أولي بدلاً من الباراسيتامول، حيث يُعتبر الأخير غير فعال. كما أضافت الإرشادات أنه يمكن استخدام المراهم المضادة للالتهابات مع التمرينات كعلاج مكمل.





تأثيره على الكبد

وحذر الخبراء من تأثير الجرعات الزائدة من الباراسيتامول على الكبد، حيث يُعد السبب الرئيسي لفشل الكبد الحاد.

وتتسبب الجرعة الزائدة في تحميل الكبد أكثر من طاقته، مما يؤدي إلى تحويل الدواء إلى شكل سام يضر خلايا الكبد ويؤدي في النهاية إلى فشل الكبد.

ووجدت دراسة عام 2017 أن الأضرار التي يسببها الباراسيتامول مشابهة لتلك الناجمة عن الكحول والتهاب الكبد.



الباراسيتامول وارتفاع ضغط الدم

كذلك، وجدت دراسات أخرى روابط بين الاستخدام طويل الأمد للباراسيتامول وارتفاع ضغط الدم، ويُعتقد أن السبب في ذلك هو أن العديد من المرضى يتناولون النسخ القابلة للذوبان التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.



الحد الأقصى للجرعة الآمنة

والحد الأقصى للجرعة الآمنة من الباراسيتامول للبالغين هو قرص أو كبسولة 500 ملغ مرتين في اليوم، بحد أقصى أربع مرات يومياً. (24)