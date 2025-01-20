فاكهة شائعة قد تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي.. ما هي؟

قال الخبراء إن الموز يعد من الأطعمة التي قد تحفز الصداع النصفي، حيث تحتوي هذه الفاكهة على مادة التيرامين الكيميائية، التي قد تسبب نوبة صداع نصفي لدى الأشخاص الحساسين لها.



ويتحلل التيرامين في الجسم بواسطة إنزيمات تسمى "أوكسيديز أحادي الأمين" (MAO)، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذا الإنزيم، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين إلى نوبات صداع. ويزداد محتوى التيرامين في الموز مع نضوجه، لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بتجنب الموز الناضج جدا. (روسيا اليوم)

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