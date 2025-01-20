18
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فاكهة شائعة قد تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي.. ما هي؟
Lebanon 24
20-01-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الخبراء إن الموز يعد من الأطعمة التي قد تحفز الصداع النصفي، حيث تحتوي هذه الفاكهة على مادة التيرامين الكيميائية، التي قد تسبب نوبة صداع نصفي لدى الأشخاص الحساسين لها.
ويتحلل التيرامين في الجسم بواسطة إنزيمات تسمى "أوكسيديز أحادي الأمين" (MAO)، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذا الإنزيم، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين إلى نوبات صداع. ويزداد محتوى التيرامين في الموز مع نضوجه، لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي بتجنب الموز الناضج جدا. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
Lebanon 24
مُنخفضٌ جويّ يصل قريباً إلى لبنان... أمطار ورياح ناشطة ودرجات حرارة متدنيّة
06:48 | 2025-01-19
19/01/2025 06:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
Lebanon 24
رمت بنفسها فجأة أمام سيارة... فيديو يُوثّق ما فعلته فنانة شهيرة في السعوديّة
05:23 | 2025-01-19
19/01/2025 05:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. ما كُشَف هائل!
15:00 | 2025-01-19
19/01/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
بالفيديو... إنهيار مبنى في الضاحية الجنوبيّة
10:32 | 2025-01-19
19/01/2025 10:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
"خطوة" تضبط حدود لبنان مع سوريا.. تفاصيل مهمة جداً!
12:00 | 2025-01-19
19/01/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:00 | 2025-01-20
ما هي الأسباب الرئيسية لحساسية البرد؟
23:00 | 2025-01-19
لماذا تؤثر الطفرات الجينية المسببة للأمراض على بعض الأشخاص دون غيرهم؟
14:40 | 2025-01-19
أدوية تضر بصحة الكلى
12:59 | 2025-01-19
موجات الدماغ تمكن العلماء من قراءة نوايا الإنسان!
10:10 | 2025-01-19
أيهما أفضل لإنقاص الوزن.. حليب اللوز أم الشوفان؟
08:14 | 2025-01-19
أعراض قد تشير إلى سرطان البروستاتا.. ما هي؟
فيديو
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
20/01/2025 10:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
20/01/2025 10:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
20/01/2025 10:48:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24