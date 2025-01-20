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صحة

ما هي الأسباب الرئيسية لحساسية البرد؟

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:00
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أشارت الدكتورة ناديجدا لوغينا أخصائية أمراض المناعة والحساسية إلى أن حساسية البرد تظهر على شكل تورم واحمرار وحكة في المناطق المكشوفة من الجسم، وهي قابلة للعلاج.
 
ووفقا لها، تحدث حساسية البرد عندما تطلق الخلايا البدينة (Mast Cells) الهيستامين تحت تأثير البرد. أو عندما يعاني الشخص من حساسية متزايدة للبروتينات الباردة، التي ينتجها جسم كل شخص وتعمل على تنظيم درجة الحرارة.
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وتظهر حساسية البرد على شكل تورم واحمرار في المناطق المكشوفة من الجسم، وتصاحبها في كثير من الأحيان الحكة والحرقة. كما قد يظهر شرى بارد - طفح جلدي لا يظهر فقط على المناطق المكشوفة من الجلد، ولكن على الأطراف السفلية أيضا، يشبه لسعة نبات القراص أو لدغة البعوض وتكون مصحوبة بحكة شديدة.

وأشارت الطبيبة، إلى أنه يمكن تشخيص حساسية البرد باستخدام اختبار دنكان (اختبار تشخيصي يكشف عن ارتفاع تفاعل الجسم مع تأثير درجات الحرارة المنخفضة. يستخدم لتشخيص الشرى البارد. ويتضمن وضع قطعة من الثلج ملفوفة في كيس على الجلد في منطقة الساعد لمدة 5 دقائق).

وقالت: "يمكن علاج حساسية البرد باستخدام خلايا المناعة الذاتية، الخلايا الليمفاوية التي تحقن تحت الجلد، وبالتالي تنظم رد فعل الجسم عند التعرض للبرد". (روسيا اليوم)

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