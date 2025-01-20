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صحة
تحذير لمن تجاوزوا الـ 50.. 3 أنواع من الصداع قد تشير إلى مشاكل خطيرة!
Lebanon 24
20-01-2025
|
10:05
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حذر طبيب أميركي من ثلاثة أنواع من الصداع التي يجب عدم تجاهلها، خصوصًا لمن هم فوق سن الخمسين. تشمل هذه الأنواع:
1. "صداع الرعد": صداع مفاجئ وشديد قد يشير إلى نزيف دماغي أو تمدد الأوعية الدموية.
2. "الصداع النصفي": قد يكون مرتبطًا بمشاكل خطيرة مثل الأورام أو الالتهابات، ويجب الانتباه لأعراض جديدة كالتغير في الرؤية أو حساسية فروة الرأس.
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3. "صداع مع تدلي الجفن وتوسع حدقة العين": قد يكون علامة على تمدد الأوعية الدموية الذي يحتاج إلى علاج عاجل.
بينما يمكن أن تكون بعض حالات الصداع ناتجة عن أسباب بسيطة مثل الإجهاد أو الجفاف، يجب دائمًا تقييم أي صداع جديد أو غير مألوف بشكل جدي. (العربية)
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