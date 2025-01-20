لمن يعاني من "الصداع النصفي".. ابتعد عن هذه الفاكهة!

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يتسبب النظام الغذائي بزيادة أو التخفيف من آلام الصداع النصفي ، الذي يُعد من الحالات المرهقة التي تؤثر في حياة العديد من الأشخاص، وغالبًا ما يتسبب في صداع شديد على جانب واحد من الرأس.وبيّن الخبراء، وفقًا لصحيفة "ميرور"، أن الموز يعد من الأطعمة التي قد تحفز الصداع النصفي، إذ تحتوي هذه الفاكهة على مادة التيرامين الكيميائية، التي قد تسبب نوبة صداع نصفي لدى الأشخاص الحساسين اتجاهها.ويتحلل التيرامين في الجسم بواسطة إنزيمات تسمى "أوكسيديز أحادي الأمين" (MAO)، وعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذا الإنزيم، قد يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين إلى نوبات صداع.ويزداد محتوى التيرامين في الموز مع نضوجه، لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون الصداع النصفي بتجنب الموز الناضج جدًّا.وكانت كشفت دراسة سابقة نشرها الموقع العلمي الأمريكي "sciencedaily"، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 عامًا يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بالسكتة الدماغية بسبب عوامل غير تقليدية، وخاصة الصداع النصفي.وبحسب الدراسة، عرف أن السكتات الدماغية تنبع في المقام الأول من عوامل الخطر المعروفة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والتدخين، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى زيادة حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بين الشباب.