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صحة
قبل ظهور الأعراض.. اختبار ثوري يكشف أمراضاً خطيرة
Lebanon 24
21-01-2025
|
01:52
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كشف فريق من الباحثين عن اختبار ثوري يمكنه تحديد مجموعة من الحالات الصحية الخطيرة قبل ظهور الأعراض، ما يوفر فرصة للكشف المبكر والعلاج الفعال.
يعتمد اختبار اللعاب المطوّر على مسحة بسيطة قادرة على اكتشاف الإنزيمات الضارة التي قد تشير إلى مشاكل صحية، مثل أمراض اللثة أو خطر الإصابة بنوبة قلبية.
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ويوفر هذا الاختبار تحذيرا حيويا مبكرا، يسمح للأطباء باتخاذ إجراءات وقائية لعلاج المرضى وتعديل أنماط حياتهم قبل أن تتفاقم الحالات الصحية وتسبب أضرارا خطيرة. ويمكن للاختبار اكتشاف أمراض اللثة في غضون 10 دقائق، كما يشير إلى احتمال الإصابة بأمراض أخرى، مثل أمراض القلب والسكري وحتى الخرف.
وقالت الدكتورة فازيلا خان أوزبورن، طبيبة الأسنان الرائدة في هارلي ستريت، التي تقدم اختبار Periosafe كجزء من استشاراتها الروتينية: "يعد هذا الاختبار بمثابة نظام إنذار مبكر. أفواهنا تحتوي على ملايين البكتيريا، والكثير منها يشكل خطرا على صحة الفم وصحة الأعضاء الأخرى مثل القلب والسكري".
وأكدت أن الكشف المبكر عن المشاكل يساعد في تقديم العلاج قبل تفاقم الحالة.
وأوضحت أوزبورن أن الفم بمثابة مرآة لصحة الجسم العامة، حيث يمكنه أن يكشف مشاكل صحية في أماكن أخرى. وقالت: "من خلال تحديد البكتيريا الضارة في الفم، يمكن تصنيف المرضى وفقا لمخاطرهم الصحية وتقديم العلاج المناسب".
وأوصت باستخدام الفرشاة الكهربائية ومعجون الأسنان بالفلورايد كطرق للحد من البكتيريا الضارة.
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