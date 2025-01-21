120 وفاة و25 ألف إصابة.. الحصبة تتحول إلى وباء في المغرب

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وقال في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي إن وضعية انتشار المرض منذ أيلول 2023 هي "غير عادية".وسجل هذا البلد المغاربي لحد الآن 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة بالمرض المعروف محليا باسم "بوحمرون".