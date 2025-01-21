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صحة

120 وفاة و25 ألف إصابة.. الحصبة تتحول إلى وباء في المغرب

Lebanon 24
21-01-2025 | 13:23
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أفاد مدير مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أن داء الحصبة (بوحمرون) أصبح وباءً في البلاد.

وقال في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي إن وضعية انتشار المرض منذ أيلول 2023 هي "غير عادية".
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وسجل هذا البلد المغاربي لحد الآن 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة بالمرض المعروف محليا باسم "بوحمرون".
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