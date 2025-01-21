14
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي أسباب التورم؟
Lebanon 24
21-01-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوضح الدكتور رومان مالكوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وخبير التغذية، أن الوذمة هي تراكم السوائل في أنسجة الجسم، وتظهر على شكل انتفاخ وزيادة في الوزن.
وفقًا له، فإن أسباب الوذمة متعددة ويمكن أن تكون مرتبطة بعدد من الأمراض، مثل قصور القلب، وأمراض الكلى، وردود الفعل التحسسية، ونقص البروتين في الدم. كما أن عدم تحمل الطعام الخفي يختلف عن الحساسية المعروفة بشكل عام.
Advertisement
ويضيف: "الحساسية هي رد فعل مناعي يحدث غالبًا بسرعة، ويظهر على شكل طفح جلدي، وعيون دامعة، واحتقان الأنف، وقد يصل إلى الصدمة التأقية في الحالات الشديدة. وتعد هذه حساسية فورية من النوع الأول، التي تعتمد على زيادة إنتاج الأجسام المضادة من نوع IgE".
ويضيف، غالبا ما يكون لعدم التحمل مسار أبطأ ومخفي، وهذا عبارة عن حساسية متأخرة، قد تكون أعراضها غير محددة ولا تظهر مباشرة بعد تناول المنتج، بل بعد مرور عدة أيام أو أسابيع على ملامسة المواد المسببة للحساسية، ويصبح من الصعب تحديد علاقة سببية، ما يؤدي إلى خطأ في التشخيص وعدم كفاءة العلاج.
ووفقا له، يتطلب تشخيص عدم تحمل الطعام الخفي اتباع نهج شامل لأن مجرد إزالة بعض الأطعمة من النظام الغذائي قد لا يكون فعالا في تشخيص السبب. لذلك تشمل الطرق الأكثر دقة اختبارات الأجسام المضادة IgG للغذاء. ويكمن الدور الرئيسي في علاج عدم التحمل، في القضاء على متلازمة "الأمعاء المتسربة"، لأنها أساس المضاعفات التي تظهر على شكل التهاب مزمن، وذمة، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض التنكس العصبي في الدماغ.
ويقول: "تحت تأثير هذه العوامل السلبية، يصاب جدار الأمعاء الدقيقة بالالتهاب، وتتباعد الخلايا وتظهر فجوات يدخل من خلالها محتوى الأمعاء إلى الدم. واستجابة لذلك تنتج منظومة المناعة أجسام مضادة من نوع IgG، ما يؤدي إلى تأخير هذا النوع من الحساسية".
Advertisement
الأكثر قراءة
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
نظرات الممثل التركي الشهير لياسمين صبري حديث الجمهور.. شاهدوا مدى إعجابه بجمالها (فيديو)
01:59 | 2025-01-21
21/01/2025 01:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
Lebanon 24
هي حبيبة طليق نادين الراسي.. ممثلة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)
03:09 | 2025-01-21
21/01/2025 03:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسيل خياط تخطف الأنظار في الرياض (فيديو)
02:50 | 2025-01-21
21/01/2025 02:50:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
Lebanon 24
يتجوّل بين جبيل وعمشيت... وهذا ما يقوم به في ساعات المساء
10:32 | 2025-01-21
21/01/2025 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
فضيحة جديدة تتعلّق بزوجة بشار الأسد... هذه تفاصيلها
07:00 | 2025-01-21
21/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:33 | 2025-01-21
ثورة في علم الشيخوخة.. جزيء جديد يعيد "الشباب" للخلايا
13:23 | 2025-01-21
120 وفاة و25 ألف إصابة.. الحصبة تتحول إلى وباء في المغرب
11:44 | 2025-01-21
أسباب غير متوقعة لآلام فروة الرأس... اكتشفها!
10:01 | 2025-01-21
هل التخلي عن السكر يساهم في تحسين وظائف الدماغ؟
06:51 | 2025-01-21
أسباب غير متوقعة للدوخة.. ما هي؟
04:00 | 2025-01-21
مخاطرها تتعدى أمراض القلب... تحذير من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
22/01/2025 07:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
22/01/2025 07:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
22/01/2025 07:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24