"خطر قاتل"... كيف تؤثر الدهون المخفية في العضلات على الصحة؟

كشفت دراسة حديثة عن خطر صحي قاتل يرتبط بالدهون المخفية في العضلات، والمعروفة بـ"الرخام الدهني"، والتي تشبه الدهون الموجودة في اللحم البقري.



ورغم أن "الرخام الدهني" أو البقع الدهنية التي توجد في اللحم تستخدم تجاريًا لتقييم جودة الماشية، إلا أن تأثير هذا النوع من الدهون على صحة البشر لم يكن مفهوماً بشكل كامل حتى الآن.

ووفقًا للعلماء، يمكن أن تسبب هذه الدهون التهابات ومقاومة للأنسولين، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية حول القلب.

في الدراسة، قام فريق من مستشفى "بريغهام آند وومان" في بوسطن بتحليل بيانات 669 شخصًا يعانون من آلام في الصدر أو ضيق التنفس. تم تقييم وظائف القلب للمشاركين واستخدام التصوير المقطعي المحوسب لتحليل تكوين أجسامهم، حيث تم قياس كميات الدهون والعضلات في مناطق مختلفة من الجسم.

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ولتحديد كمية الدهون المخزنة في العضلات، حسب الباحثون نسبة الدهون إلى إجمالي العضلات، ما أدى إلى تطوير مقياس أطلقوا عليه "نسبة العضلات الدهنية". وتم متابعة هؤلاء المرضى لمدة 6 سنوات تقريبا، حيث سجل فريق البحث ما إذا كان أي منهم قد توفي أو نُقل إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أو قصور في القلب.وكشفت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يمتلكون كميات أكبر من الدهون المخزنة في عضلاتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القلب، وزادت احتمالية وفاتهم أو دخولهم المستشفى بسبب أمراض القلب.ففي كل مرة ارتفعت فيها نسبة العضلات الدهنية بنسبة 1%، كان هناك زيادة في خطر تلف الأوعية الدموية الصغيرة في القلب بنسبة 2%، وزيادة بنسبة 7% في خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.وأشار العلماء إلى أن نتائج الدراسة تدعم ضرورة استخدام طرق إضافية لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، مؤكدين أن قياس مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر وحدهما لا يكفيان للتنبؤ بالتهديدات الصحية المرتبطة بالقلب. (روسيا اليوم)