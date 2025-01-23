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صحة

طبيب يحذر.. 4 عادات تزيد مخاطر السرطان والنوبات القلبية

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:00
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كشف جراح القلب، الدكتور جيريمي لندن، عن 4 عادات يتجنبها تماما للحفاظ على صحته وجسده.
 
وأكد عبر "تيك توك" أن بعض الخيارات في نمط حياتنا قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان والسكتات الدماغية دون أن نكون على دراية بذلك.
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ويضم أول هذه العادات التي يتجنبها جيريمي "التدخين"، مؤكدا أنه من أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها الإنسان لجسمه.

وقال: "التدخين يدمر الرئتين ويزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. لا تدخن".
 
وفي تحذيره الثاني، نصح بتجنب الكحول، قائلا إنه رغم أن لكل شخص الحق في اتخاذ قراراته بشأن جسده، إلا أن إلغاء الكحول من حياته كان من أكثر القرارات المؤثرة التي اتخذها. وأضاف: "الكحول سام لكل خلية في جسمك. كانت خطوة التخلص منه أحد قراراتي المحورية".

أما في اقتراحه الثالث، فحث على تقليل تناول المشروبات الغازية أو التخلص منها تماما. وأكد جيريمي على ضرورة استبدال هذه المشروبات بماء أو شاي أخضر لتحسين الصحة.

كما دعا إلى تجنب الخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر، مؤكدا أن 80% من التحكم في الوزن يعتمد على النظام الغذائي، بينما 20% فقط يعود إلى التمارين الرياضية. وأضاف: "التمارين مفيدة، لكن يجب أن تكون حريصا على ما تضعه في فمك". (روسيا اليوم) 
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