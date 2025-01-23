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صحة

أنواع الرياضة المناسبة للطفل المصاب بمرض السكري

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:00
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يواجه الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وفقا لموقع medicinenet تعتبر إدارة مستويات السكر في الدم، وضمان الترطيب المناسب، والحصول على مصدر موثوق للجلوكوز، كلها اعتبارات مهمة يجب مراعاتها عند ممارسة الرياضة.
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وبغض النظر عن هذه التحديات، ينبغي على لأطفال المصابين بداء السكرى من النوع الأول ممارسة نشاط بدني منتظم من أجل صحتهم البدنية والعقلية.

فيما يلي قائمة بأفضل الرياضات للأطفال المصابين بداء السكر من النوع الأول والتي يمكنك التفكير في ممارستها:

السباحة :
تعد خيارًا ممتازًا للأطفال المصابين بالسكر، فهي لا تؤثر على المفاصل وتعزز اللياقة البدنية والقدرة على التحمل

التنس :
هذه الرياضة مثالية للأطفال المصابين بالسكر لأنها تتطلب التنسيق بين اليد والعين، وخفة الحركة، واللياقة القلبية الوعائية، كما أنها تسمح بأخذ فترات راحة كافية لمراقبة مستويات السكر في الدم قبل المباريات وبعدها.

كرة السلة :
هذه رياضة رائعة لأنها تعزز اللياقة القلبية الوعائية والعمل الجماعي والتنسيق، ومثل التنس، تسمح أيضًا بأخذ فترات راحة بين المباريات حتى يتمكن طفلك من مراقبة مستويات السكر في الدم.

كرة القدم :
هذه الرياضة مثالية للأطفال لأنها تعزز اللياقة القلبية الوعائية والقدرة على التحمل والعمل الجماعي،  ومثل كرة السلة والتنس، توفر كرة القدم فرصة لمراقبة مستويات السكر في الدم أثناء المباريات والتدريب.

اليوغا :
هي شكل من أشكال التمارين الرياضية الخفيفة التي تعزز القوة والمرونة والاسترخاء، وهي رائعة للأطفال المصابين بالسكر لأنها تساعد على التحكم في التوتر وبالتالي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم.

الرقص :
الرقص هو وسيلة ممتعة للحفاظ على لياقتك وتعزيز لياقة القلب والأوعية الدموية والتنسيق والمرونة. (اليوم السابع)

 
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