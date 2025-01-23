أيهما أفضل للصحة: القهوة أم الشاي؟

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القهوة والشاي من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وكلاهما له فوائد صحية مختلفة، ولكن يعتمد اختيار الأفضل على احتياجاتك الصحية والشخصية والكميات التي تتناولها، ووفقا لموقعي Mayo Clinic وhealthline، سنتعرف علي ضوابط تناولهما والكميات الجيدة .قدم التقرير فوائد القهوة، موضحا أنها تساعد تحسين الذاكرة والتركيز، وأيضا تعمل على تحسين الأداء الرياضي، بالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بمرض السكري، وخفض خطر الإصابة بمرض القلب، و خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتعمل علي تحسين الحالة المزاجية، شرط تناولها بدون سكر.وبالنسبة للشاي، فله العديد من الفوائد أيضا ومنها خفض خطر الإصابة بمرض القلب، وخفض خطر الإصابة بمرض السرطان، وتحسين وظائف الجهاز المناعي، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكر، و تحسين الحالة المزاجية، و خفض التوتر والقلق.وأوضح التقرير أبرز الاختلافات بين القهوة والشاي، ومنها:1. الكافيين، القهوة تحتوي على كميات أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي.2. مضادات الأكسدة، الشاي يحتوي على كميات أكبر من مضادات الأكسدة مقارنة بالقهوة.3. الكالسيوم، الشاي يحتوي على كميات أكبر من الكالسيوم مقارنة بالقهوة.وقدم التقرير بعض النصائح للاختيار بين القهوة والشاي، ومنها:1. إذا كنت بحاجة إلى تحسين التركيز والذاكرة، فالقهوة هي الخيار الأفضل.2. إذا كنت بحاجة إلى تحسين وظائف الجهاز المناعي، فالشاي هو الخيار الأفضل.3. إذا كنت بحاجة إلى خفض خطر الإصابة بمرض القلب، فكلا القهوة والشاي هي خيارات جيدة.4. إذا كنت بحاجة إلى تحسين الحالة المزاجية، فكلا من القهوة والشاي هي خيارات جيدة. (اليوم السابع)