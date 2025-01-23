هل أنت مدمن على السكر؟ إليك هذه العلامات المهمة

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يجب تجنب السكريات أو التقليل منها قدر المستطاع، لأن تناولها بكميات كبيرة في النظام الغذائي اليومي يزيد من خطر الإصابة ببعض الأضرار، منها الإدمان. ولتفادي الإدمان عليها، هناك علامات يمكن الاستدلال منها على إدمان السكر، فما هي أبرزها؟إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية حادة، مثل العصبية الزائدة، في حالة عدم تناول السكر لفترة طويلة، فهذا دليل على أنك تعاني من إدمانه، لأن السكريات تحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة.إذا كنت تشعر بالخمول والإرهاق والرغبة في النوم عند التوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات السكرية لفترة طويلة، فهذا مؤشر خطر على إدمان السكر.إدمان السكر يدفع الشخص إلى تناول الحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية بشراهة كبيرة على فترات قصيرة دون الشعور بالجوع، خاصةً بعد الوجبات الرئيسية.