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صحة

هل أنت مدمن على السكر؟ إليك هذه العلامات المهمة

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:33
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يجب تجنب السكريات أو التقليل منها قدر المستطاع، لأن تناولها بكميات كبيرة في النظام الغذائي اليومي يزيد من خطر الإصابة ببعض الأضرار، منها الإدمان. ولتفادي الإدمان عليها، هناك علامات يمكن الاستدلال منها على إدمان السكر، فما هي أبرزها؟
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1- تقلب المزاج
إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية حادة، مثل العصبية الزائدة، في حالة عدم تناول السكر لفترة طويلة، فهذا دليل على أنك تعاني من إدمانه، لأن السكريات تحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة.

2- انخفاض الطاقة
إذا كنت تشعر بالخمول والإرهاق والرغبة في النوم عند التوقف عن تناول الأطعمة والمشروبات السكرية لفترة طويلة، فهذا مؤشر خطر على إدمان السكر.

3- تناول السكريات بشراهة
إدمان السكر يدفع الشخص إلى تناول الحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية بشراهة كبيرة على فترات قصيرة دون الشعور بالجوع، خاصةً بعد الوجبات الرئيسية.
 
4- الاضطرابات الهضمية
انتفاخ البطن وعسر الهضم وتقلصات القولون أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من إدمان السكر، لأن السكريات تؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي.

5- الجوع المستمر ومشاكل البشرة
الاضطرابات التي تسببها السكريات لمستويات الغلوكوز وهرمونات الجسم تجعل الإنسان يشعر دائمًا بالجوع، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل البشرة، مثل حب الشباب. (الكونسلتو)

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