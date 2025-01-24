فوائد ذهبية.. 10 أمراض قد يشفيكم منها الكركم





الفوائد العلاجية للكركم

1- علاج التهاب المفاصل

يلعب الكركم دورًا كبيرًا تقليل التهاب المفاصل وتخفيف الألم والتورم المصاحبين له، لأن الكركمين يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

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وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكركم يمكن أن يخفف أعراض التهاب المفاصل بنفس فعالية بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وبآثار جانبية أقل.



وكشفت مراجعة لـ29 دراسة أن الكركم يقلل بشكل كبير من الألم في خمسة أنواع من التهاب المفاصل، وتشمل:



- التهاب المفاصل الروماتويدي.



- التهاب المفاصل العظمي.



- التهاب الفقار اللاصق AS.



- التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال.



- النقرس.



وأظهرت المراجعة أن المشاركين شهدوا تحسنًا كبيرًا في شدة الألم، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الالتهاب عند تناول مكملات الكركم بدون أي آثار جانبية.



2- علاج أمراض القلب

بحسب الأبحاث، يساعد الكركم على دعم صحة القلب بكفاءة عالية عن طريق:



- تقليل الالتهاب.



- تحسين وظيفة الأوعية الدموية.



3- علاج مرض التهاب الأمعاء IBD

تناول الكركم بجانب العلاجات القياسية لالتهاب الأمعاء يساعد على المريض على الشعور بالتحسن، لأن الكركمين يعزز فعاليتها بالجسم، فضلًا عن قدرته على التحكم في أعراض المرض.



ولاحظ الباحثون في تحليل تلوي لست دراسات أن مكملات الكركمين تقلل بشكل كبير من أعراض التهاب القولون التقرحي وتمنعها من التفاقم.



وفي دراسة استمرت 12 أسبوعًا على أشخاص يعانون من مرض كرون، اكتشف الباحثون أن تناول 360 ملليغرام من مكملات الكركمين يوميًا ساهم في تحسين الأعراض لديهم.



وبحلول الأسبوع الثاني عشر، اختفت الأعراض تمامًا لدى 40% من المشاركين.



4- علاج الأمراض العصبية التنكسية

للكركم تأثيرات إيجابية على الأمراض العصبية التنكسية، حيث يمنعها من التطور ويقلل من التهاب الدماغ، بالإضافة إلى دوره في تعزيز فعالية العلاجات القياسية الخاصة بها.



وأثبتت الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يحمي خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد على إبطاء التدهور المعرفي لدى المصابين بمرض ألزهايمر.



5- علاج الاكتئاب

يزيد الكركمين من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، وهو بروتين يدعم نمو وبقاء خلايا الدماغ. عادةً ما تكون نسبته منخفضة لدى مرضى الاكتئاب.



وتشهد أعراض الاكتئاب تحسنًا كبيرًا عند تناول الكركمين بمفرده أو استعماله مع مضادات الاكتئاب، نقلًا عن بعض الدراسات التي أجريت على مرضى الاكتئاب السريري.



6- علاج الحساسية

يمكن للكركم السيطرة على استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية، بفصل خصائصه المضادة للالتهابات. يعتبر الكركم من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لأن مركب الكركمين المتوفر به يتميز بقدرة كبيرة على علاج والوقاية من بعض الأمراض.يلعب الكركم دورًا كبيرًا تقليل التهاب المفاصل وتخفيف الألم والتورم المصاحبين له، لأن الكركمين يتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات.وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الكركم يمكن أن يخفف أعراض التهاب المفاصل بنفس فعالية بعض مضادات الالتهاب غير الستيرويدية وبآثار جانبية أقل.وكشفت مراجعة لـ29 دراسة أن الكركم يقلل بشكل كبير من الألم في خمسة أنواع من التهاب المفاصل، وتشمل:- التهاب المفاصل الروماتويدي.- التهاب المفاصل العظمي.- التهاب الفقار اللاصق AS.- التهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال.- النقرس.وأظهرت المراجعة أن المشاركين شهدوا تحسنًا كبيرًا في شدة الألم، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الالتهاب عند تناول مكملات الكركم بدون أي آثار جانبية.بحسب الأبحاث، يساعد الكركم على دعم صحة القلب بكفاءة عالية عن طريق:- تقليل الالتهاب.- تحسين وظيفة الأوعية الدموية.تناول الكركم بجانب العلاجات القياسية لالتهاب الأمعاء يساعد على المريض على الشعور بالتحسن، لأن الكركمين يعزز فعاليتها بالجسم، فضلًا عن قدرته على التحكم في أعراض المرض.ولاحظ الباحثون في تحليل تلوي لست دراسات أن مكملات الكركمين تقلل بشكل كبير من أعراض التهاب القولون التقرحي وتمنعها من التفاقم.وفي دراسة استمرت 12 أسبوعًا على أشخاص يعانون من مرض كرون، اكتشف الباحثون أن تناول 360 ملليغرام من مكملات الكركمين يوميًا ساهم في تحسين الأعراض لديهم.وبحلول الأسبوع الثاني عشر، اختفت الأعراض تمامًا لدى 40% من المشاركين.للكركم تأثيرات إيجابية على الأمراض العصبية التنكسية، حيث يمنعها من التطور ويقلل من التهاب الدماغ، بالإضافة إلى دوره في تعزيز فعالية العلاجات القياسية الخاصة بها.وأثبتت الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يحمي خلايا الدماغ من التلف، مما قد يساعد على إبطاء التدهور المعرفي لدى المصابين بمرض ألزهايمر.يزيد الكركمين من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، وهو بروتين يدعم نمو وبقاء خلايا الدماغ. عادةً ما تكون نسبته منخفضة لدى مرضى الاكتئاب.وتشهد أعراض الاكتئاب تحسنًا كبيرًا عند تناول الكركمين بمفرده أو استعماله مع مضادات الاكتئاب، نقلًا عن بعض الدراسات التي أجريت على مرضى الاكتئاب السريري.يمكن للكركم السيطرة على استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية، بفصل خصائصه المضادة للالتهابات.

7- علاج أمراض الجلد الالتهابية

الخصائص المضادة للالتهاب والأكسدة التي يتميز بها الكركم تجعله من الأعشاب الفعالة في تقليل التهاب الجلد وتعزيز وتيرة الشفاء منه.



وتوفر كريمات الكركمين الموضعية أو مكملاته الغذائية الفموية راحة كبيرة للأشخاص المصابين بحالات جلدية مزمنة، مثل مرضى الإكزيما والصدفية.



ويمكن أن يكون الكركم بديلًا طبيعيًا للعلاجات القائمة على الستيرويد، مثل كريمات الكورتيكوستيرويد.



8- علاج السرطان

تشير الدراسات إلى أن الكركمين قد يكون مفيدًا لتعزيز فعالية علاجات السرطان، مثل العلاج الكيماوي والإشعاعي، وتخفيف آثارها الجانبية، كالإسهال والعثيان وفقدان الوزن.



ومع ذلك، لا يزال الكركم بحاجة لمزيد من البحث والدراسة، للوصول لنتائج أكثر عن إمكانياته في علاج السرطان والوقاية منه.



9- علاج السكري من النوع الثاني

يعمل الكركمين على تحسين استجابة خلايا الجسم للإنسولين، عن طريق مساعدتها على امتصاص السكر بكفاءة أكبر. ويساهم في دعم الإنزيمات التي تعالج السكري.



كما يقلل الكركمين من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، نظرًا لقدرته على خفض الالتهاب وحماية البنكرياس.



10- علاج أمراض الجهاز التنفسي

يساهم الكركم في تهدئة الالتهاب في ممرات الهوائية، مما يساعد على التنفس بسهولة وتقليل بعض الأعراض، مثل السعال وصفير الصدر.



وتؤكد بعض الدراسات أن الكركم قد يساعد على تقليل المواد الالتهابية في الجسم، التي تسبب التورم والتهيج للرئتين والممرات الهوائية. (الكونسلتو)