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صحة

أمراض الكبد.. الأعراض والعلاج

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:00
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هناك أنواع كثيرة لأمراض الكبد وأعراض مختلفة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص أمراض الكبد وفقا لـ الجمعية الأمريكية لطب الكبد (AASLD).
أوضح  التقرير أبرز أمراض الكبد الالتهابية، ومنها التهاب الكبد الوبائي ، ومن أهم أعراضه الحمى، التقيؤ، البراز الأسود، ألم البطن، التهاب الكاحلين.
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واضاف التقر أن التهاب الكبد الأوتويميوني، هو نوع من أمراض الكبد التي تسبب ألم البطن، الحمى، التهاب المفاصل، التهاب العينين، والتهاب الكبد الكحولي، المسبب في الشعور بألم البطن،يرقان الجلد.
كما أشار  التقرير إلي وجود أمراض الكبد الوراثية، ومنها مرض ويلسون، ومن أعراضه ألم البطن، يرقان الجلد، فقدان الشهية، مشاكل في الحركة.

وقدم التقرير ابرز أعراض امراض الكبد المشتركة ومنها:
1. التعب والارهاق.
2. فقدان الشهية.
3. الغثيان والقيء.
4. ألم في البطن أو الكتف الأيمن.
5. إسهال أو إمساك.
6. برودة الأطراف.
7. شحوب أو احمرار الجلد.
8. خسارة الوزن غير المبررة.

ما هي النصائح للوقاية من أمراض الكبد؟
قدم التقرير أبرز النصائح الوقائية للحماية من امراض الكبد،ومنها:
1. تناول نظام غذائي صحي.
2. ممارسة الرياضة بانتظام.
3. تجنب  التدخين.
4. الحصول على نوم كافي.
5. فحص الكبد بانتظام.
6. تناول اللقاحات ضد فيروسات الكبد.
7. تجنب تناول الأدوية الضارة. (اليوم السابع)
 
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