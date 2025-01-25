لقضاء أسبوع رائع بصحة وعافية.. اليكم هذه النصائح





وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Yahoo، يمكن استخدام مرشح هواء عالي الكفاءة داخل المنزل مع إغلاق النوافذ والأبواب، ويمكن ارتدِاء كمامة طبية N95 عندما يحتاج الشخص إلى الخروج.

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كما أن هناك عددا من الخطوات البسيطة والفعالة كما يلي: يعاني البعض من قلق بشأن جودة الهواء في المكان الذي يعيشون فيه، في ظل تلوث الهواء وانتشار الفيروسات المعدية، خاصة في فصل الشتاء. لكن هناك خطوات يمكن القيام بها للحماية والوقاية.وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Yahoo، يمكن استخدام مرشح هواء عالي الكفاءة داخل المنزل مع إغلاق النوافذ والأبواب، ويمكن ارتدِاء كمامة طبية N95 عندما يحتاج الشخص إلى الخروج.كما أن هناك عددا من الخطوات البسيطة والفعالة كما يلي:

1- استخدام الصابون كمطهر يدوي

يعد غسل اليدين أمرًا ضروريًا مع استمرار ظهور حالات الإصابة بعدوى فيروسية، والتي يسبب بعضها القيء والإسهال.



يؤكد الخبراء أن قطرة من مطهر اليدين لا تكفي للقضاء على الفيروسات. وينصحون بضرورة فرك اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، والتأكد من تجفيفهما جيدًا.



ويجب القيام بغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل تحضير الطعام أو تناوله.

2- تناول الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية، بما يشمل تحسين صحة القلب، والمساعدة في إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.



كما ظهرت مؤخرًا بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيدًا للعقل.



وتشير دراسة جديدة نشرت في دورية npj Science of Food إلى أن شرب الشاي الأخضر يرتبط بإصابات أقل في المادة البيضاء في الدماغ، مما يمكن أن يوفر بعض الحماية ضد الخرف.

3- تقليل تناول اللحوم الحمراء

توصلت دراسة كبيرة نشرت في دورية Neurology إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من اللحوم الحمراء - وخاصة العناصر المصنعة مثل اللحوم المقددة والنقانق - معرضون لخطر أكبر للإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.



وأضاف الباحثون أن استبدال اللحوم الحمراء ببدائل أكثر صحة مثل المكسرات والأسماك والدواجن يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بهذه المشكلات في وقت لاحق من الحياة.



ينصح الخبراء بتناول شطيرة السلمون بدلاً من البرغر، على سبيل المثال، للحصول على البروتين بالإضافة إلى جرعة من أحماض أوميغا-3 الصحية.

4- تناول الشعير المقشر

ربما سيطرت الكينوا على سوق الحبوب الكاملة الصحية لسنوات، ولكن يعد الشعير قوة غذائية بحد ذاته.



يجب أن يؤخذ في الاعتبار محتواه من الألياف، والتي لا يتم تناولها عادة بكميات كافية.



ويحتوي كوب واحد فقط من الشعير المطبوخ المقشر على 6 غرامات من الألياف، في حين تحتوي نفس الكمية من الشعير المطبوخ المقشر على 3 غرامات من الألياف.



ويحتوي الشعير أيضًا على عناصر غذائية دقيقة مثل الثيامين والمنغنيز والفوسفور والسيلينيوم والمغنيسيوم.

5- ممارسة هوايات هادئة

إن ممارسة هوايات هادئة مثل الحياكة والطبخ والتطريز أكثر من مجرد اتجاه عابر.



ويمكن أن تشجع الهوايات الهادئة على اليقظة وتعمل كنوع من التأمل العملي، مما يمكن أن يقلل من التوتر بل وربما يجعل الشخص أكثر إبداعًا.



وتساعد الهوايات الهادئة أيضًا في تقليل وقت الشاشة والإفراط في استخدام وسائط التواصل.

6- الحصول على نوم جيد

من المرجح أن يظل الطقس باردًا في المنطقة لعدة أسابيع أخرى على الأقل، وهو سبب وجيه للبحث عن طرق للبقاء دافئًا قدر الإمكان.



إن إحدى الحيل غير المتوقعة لبقاء الشخص دافئًا للغاية، كما أوصت بها دوريةGood Housekeeping، هي التأكد من أنه ينام جيدًا، لأن الحرمان من النوم يمكن أن يعطل منطقة تحت المهاد بمخ الإنسان، مما يؤثر على درجة حرارة الجسم.

7- تناول الفشار

إن هناك الكثير من الأسباب الجيدة لإضافة الفشار إلى قائمة الوجبات الخفيفة المعتادة.



تحتوي حصة واحدة من الفشار على 3 إلى 4 غرامات من الألياف، وهي ضرورية للهضم الصحي والحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم.



كما يحتوي الفشار بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الدهون والسكر ويحتوي أيضًا على بعض العناصر الغذائية الدقيقة، مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.