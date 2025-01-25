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صحة

7 علامات رئيسية لسرطان العين.. ما هي؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 09:00
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حث الخبراء على الحذر من 7 علامات رئيسية لسرطان العين، والتي غالباً ما تقابل بالتجاهل أو يُخلط بينها وبين حالات غير ضارة.

ووفق مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، تحذر تقارير من ارتفاع حالات سرطان العين منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن الحالات بين المرضى الأصغر سناً في تزايد.
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والنوع الأكثر شيوعاً من سرطان العين هو الورم الميلانيني العيني، وهو سرطان جلدي يتكون في منتصف مقلة العين - والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، من الشمس أو أسرّة التشمس، هو محفز محتمل.

الأعراض
ومن بين التغييرات التي أبرزها أخصائيو العيون: عدم وضوح الرؤية، وتهيج العين الذي لا يستجيب للعلاجات القياسية، والتي يعزوها كثير من الناس إلى التحديق في الشاشات لفترة طويلة جداً.

وبحسب "دايلي ميل"، الأعراض الأخرى هي: تغيرات مفاجئة في البصر، وفقدان الرؤية الطرفية، ورؤية "ومضات" أو "أشكال مظلمة".

وتتضمن الأعراض: البقع الداكنة التي تظهر على القزحية الجزء الملون من مقلة العين، وكذلك الكتل، والتورمات حول العين.

حماية العيون
وقال نيل ليرد أخصائي البصريات: "إن حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية أمر بالغ الأهمية أيضاً، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى أشكال غير شائعة من سرطان العين، مثل الورم الميلانيني الملتحمة".

و"لتقليل هذا الخطر، ارتدِ نظارات شمسية عالية الجودة تحجب الأشعة فوق البنفسجية أو أضف طبقة من الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إلى نظارتك اليومية".

وحذر ليرد من أنه يجب أيضاً التحقيق في الاحمرار أو التهيج في العين الذي يستمر على الرغم من العلاج القياسي.

وأضاف: "يميل العديد من الأشخاص إلى تجاهل التغييرات في رؤيتهم أو مظهر عيونهم، على افتراض أنها ببساطة نتيجة للشيخوخة أو الإجهاد أو مجرد استخدام أجهزتهم لفترة طويلة جداً".

ويمكن أن يكون تحديد هذه العلامات الدقيقة في وقت مبكر أمراً بالغ الأهمية. (امارات 24) 
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